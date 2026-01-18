Neşeli hırsızlar kamerada! İç çamaşırları güle oynaya çaldılar

Kategoriler
Edirne’de bir giyim mağazasına giren üç genç kız, iç çamaşırı ve çorap gibi birçok ürün çaldı. Hırsızlık anları kameralar tarafından kaydedilirken, genç kızların rahat tavırları dikkat çekti.
Edirne'de 3 genç kız, bir giyim mağazasında fiyat sorarak işletme sahibini oyaladı. Şüpheliler bu esnada kolon arkasını kullanarak ürünleri poşetlerine ve üzerlerine gizledi. Ancak bu anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi. Genç kızların hırsızlık sırasında güle oynaya şekilde rahat tavırları ise pes dedirtirken, iş yeri sahipleri emniyette şikâyetçi olacaklarını söyledi.