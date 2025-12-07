Park edecek yer bulamayınca komşusuna bıçakla saldırmaya kalktı!

Esenyurt'ta bina sakinleri ile esnaf arasında çıkan park kavgasında bıçaklar çekildi. Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, bina sakinleri ile binanın altında bulunan işyeri sahibi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdıktan sonra içlerinden biri bıçak çekerek karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle durdurulurken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis memuru sevk edildi.