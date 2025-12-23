Sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi! Takla atan otomobilin son hali kamerada

Üsküdar Tantavi Tüneli’nde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünelde trafik kısa süreli olarak aksarken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.