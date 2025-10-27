Ters istikameti kullanan motosikletli araca çarptı! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde, bir araç sokağa girmek için manevra yaptı. O sırada ters istikametten süratli şekilde gelen motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle yere düştü. Motosiklette bulunan iki gencin de ehliyeti ve kaskı bulunmazken, kazada hafif şekilde yaralandı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.