Yok artık dedirten görüntüler! 2 metrelik koltuğu motoruyla taşıdı

Adıyaman'da bir motosiklet sürücüsü, motorunun arkasında yerleştirdiği koltukla trafiğe çıktı. Pes dedirten görüntüler kameralara böyle yansıdı. Mimar Sinan Mahallesi'nde başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde hem kendi canı hem de trafik güvenliğini hiçe sayan motor sürücüsü yaklaşık 2 metre uzunluğundaki koltukla trafiğe çıktı. Trafik ışıklarında bir süre bekleyen sürücü, daha sonra yoluna devam etti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve tehlike riski oluşturan ilginç görüntüler trafikte şaşkınlık oluşturdu.