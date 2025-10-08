Yürekleri ağza getiren anlar! Aniden yola çıkan araç kameraya yansıdı

Erzurum-Artvin karayolunda kaydedilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. D950-D100 karayolunda meydana gelen olayda, yan yolda ilerleyen otomobilin sürücüsü, yoğun trafikte sinyal vermeden kontrolsüz şekilde ana yola çıktı. Ani manevrayla karşılaşan diğer araç sürücüleri kazayı son anda önledi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü, umursamadan yoluna devam etti. O anlar ana yolda ilerleyen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücülerin ani fren yaparak çarpışmayı son anda engellediği görüldü.