CHP'li iki başkan evlilik kararı aldı! Çift Nisan ayında dünyaevine girecek

CHP'li iki başkan dünya evine giriyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal evlilik kararı aldı. Çift Nisan ayında nikah masasına oturacak.

Yerel seçimlerde CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Aras ile Menteşe tarihinin ilk kadın belediye başkanı olan CHP'li Gonca Köksal'dan evlilik haberi geldi. Çiftin Nisan ayında dünyaevine gireceği konuşuluyor.

AHMET ARAS KİMDİR?

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1970 yılında Bodrum'da doğdu. 2014 yılında Bodrum'da turizm sektörüne adım attı daha sonra ise 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bodrum Belediye Başkanı seçildi. Bunun ardından Aras, 2024 yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

GONCA KÖKSAL KİMDİR?

1981 yılında Muğla'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi ve ODTÜ'de aldığı eğitimlerin ardından, 2014 yılında Menteşe Belediyesi'nde CHP'li Meclis Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Şehir planlayıcısı olan Gonca Köksal, 2024 yerel seçimlerinde doğduğu ilçenin ilk kadın Belediye Başkanı seçildi.