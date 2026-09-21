Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen Serhat ve Büşra Cavar çiftinin düğününde, sıra takı törenine geldiğinde davetliler hiç beklemedikleri bir sahne ile karşı karşıya kaldı. Hayvancılıkla uğraşan damat Serhat Cavar'a farklı bir hediye vermek isteyen çocukluk arkadaşı Berkcan Coşan, başka bir şehirden bulduğu buzağıyı düğün salonuna getirdi.

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HABERİN ÖZETİ Düğünde takı töreninde sıra dışı anlar: Damadın arkadaşının hediyesi ilgi odağı oldu Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir düğünde Berkcan Coşan, hayvancılıkla uğraşan çocukluk arkadaşı damat Serhat Cavar'a hediye olarak düğün salonuna buzağı getirdi. Damadın arkadaşı Berkcan Coşan, hediye ettiği buzağıyı Çanakkale'den bulup getirdiğini belirtti. Coşan, düğüne getirmeden önce buzağıyı yıkayıp taradıklarını, saç spreyi sıkıp kuruttuklarını ve bacaklarına kurdele taktıklarını anlattı. Damat Serhat Cavar, normalde altın ve para verildiğini belirterek buzağının kendisi için şaşırtıcı ve beklenmedik bir hediye olduğunu söyledi. Gelin Büşra Cavar, hediyenin düğüne renk kattığını ve buzağıya gözleri gibi bakacaklarını ifade etti.

“KENDİSİYLE ÇOCUKLUKTAN BERİ BERABERİM”

Damadın çocukluk arkadaşı Berkcan Coşan, buzağıyı neden hediye ettiğini şöyle anlattı:

"Kendisiyle çocukluktan beri beraberim, yanında büyüdüm diyebilirim. Bir kan bağım yok ama gönülle beraberiz, kendisini çok seviyorum. İkimiz de hayvancılık yaptığımız için böyle bir hediye vermek istedim. Burada bulamadık yakın çevrelerde araştırdık ama satmışlar ne yazık ki. Çanakkale'ye kadar gittik, oradan getirdik. Salona getirdim, herkes bir anda toplandı, şaşırdı. Çok büyük ilgi gördü. Bir anda geldiği zaman orada da böyle durdu, yaramazlık yaptı. Süt verdiğimde de durdu. Sütü çok seviyor."

BUZAĞIYI DÜĞÜNE HAZIRLARKEN ÖZEL BAKIM YAPTILAR

Coşan, düğüne getirdiği buzağıyı hazırlarken de özel bir bakım yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Yıkadım, taradım. Saç spreyi var kadınların kullandığı, onları sıktık üstüne. Kurutma makinesiyle kuruttuk, taradım. Bacaklarına teker teker kurdele taktım. Bu şekilde oldu."

"AÇIKÇASI BENİM İÇİN DE ŞAŞIRTICI BİR HEDİYE OLDU. ÇÜNKÜ HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Damat Serhat Cavar ise aldığı hediyenin kendisi için de büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, "Açıkçası benim için de şaşırtıcı bir hediye oldu. Çünkü hiç beklemiyordum. Normalde altın, paradır gibi hediyeler verilir. Buzağı beklemiyordum" dedi.

"ÇOK DEĞİŞİK OLDU, DÜĞÜNÜME RENK KATTI"

Gelin Büşra Cavar da sıra dışı hediyeden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Ben çok mutlu oldum. Öncelikle Berkcan'a çok teşekkür ederim böyle bir hediye getirdiği için. Çok değişik oldu, düğünüme renk kattı. Eşim zaten hayvancılıkla uğraşıyor, Berkcan da aynı şekilde hayvancılıkla uğraşıyor. Biz çok mutlu olduk. Kendisine gözümüz gibi bakacağız, bundan kesinlikle şüphe etmesinler. Biz de onu çok sevdik" diye konuştu. Düğünde salona getirilen buzağı, davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, renkli görüntüler ortaya çıktı.