Hatay’da yolcu otobüsünde yangın: Korku dolu anlar!

Hatay'da Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde, Sivas'a doğru yolculuk yapan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. İçerisinde 5 yolcu bulunan otobüsün ön kısmında başlayan alevleri fark eden şoför, derhal yolcuları tahliye ederek güvenliği sağladı…

Hatay'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde, Hatay - Sivas seferini yapan ve içerisinde 5 yolcu bulunan Öz Sivas firmasına ait yolcu otobüsünde yangın çıktı.

YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Aracın ön kısmındaki yangını fark eden araç şoförü yolcuları araçtan indirerek güvenlik önlemi aldı. Çevredeki bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle alevler yangın tüpüyle söndürüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yaralananın ve can kaybının olmadığı yangında araçta hasar oluştu.