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 | Bengül Büyükhan

Öfkeli komşu dehşet saçtı! Gürültü kavgasında kan aktı!

Aksaray'da altlı üstlü oturan iki komşu arasında çıkan kavgada kan aktı. Gürültü nedeniyle başlayan tartışmada öfkelenen komşulardan biri tüfekle kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 07:48

Aksaray'da altlı üstlü oturan iki komşu arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Apartmanda bir süre tartışan 2 komşunun tartışması bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeli komşu Ö.K. evinden getirdiği tüfekle tartıştığı Y.E.Z. ve kardeşi T.K.Z.’ye ateş açtı.

2 KARDEŞ YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmalar 2 kardeşi de çeşitli yerlerinden yaralarken tüfek sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KURŞUN YAĞDIRAN KOMŞU KAYIPLARA KARIŞTI

Tüfekle 2 kardeşi yaralayan şüpheli ise olayın ardında kaçarak kayıplara karıştı. Polisin kaçan şüphelinin izini sürdüğü olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlattı.

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ETİKETLER
#silahlı kavgaya
#Yaşam
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