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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:45

Kayseri'de feci kaza: 10 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet süren 10 yaşındaki çocuk halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:45

'nin ilçesinde sürdüğü bisiklet ile halk otobüsünün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Kayseri'de feci kaza: 10 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı


Yavuz Sultan Selim Mahallesi 727. Sokak'ta bisiklet süren 10 yaşındaki S.E.K., Ş.E. idaresindeki halk otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede S.E.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Kayseri'de feci kaza: 10 yaşındaki çocuk otobüsün altında kaldı

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Otobüs şoförü gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#kayseri
#kocasinan
#Halk Otobüsü
#Ş.e.
#S.e.k.
#3. Sayfa
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