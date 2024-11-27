Annem Ankara’nın Hasan’ı Mehmet Günsür’ün kariyeri merak ediliyor

27 Kasım 2024 22:11 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 22:11

Yönetmen koltuğunda Faruk Teber’in oturduğu ve senaryosunu Başak Angigün’ün kaleme aldığı Annem Ankara dizisinin Hasan’ı Mehmet Günsür’ün hayatı ve kariyeri araştırılıyor.

Annem Ankara dizisinin hangi dönemi anlattığı merak ediliyor

Annem Ankara dizisinin hangi dönemi anlattığı merak ediliyor

Annem Ankara'nın ne zaman yayınlanacağı belli oldu

Annem Ankara'nın ne zaman yayınlanacağı belli oldu

Annem Ankara’nın oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak gibi isimler yer alıyor.

MEHMET GÜNSUR KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Günsur, 7 yaşındayken çeşitli reklamlarda yer aldı. 14 yaşında ise setlere girdi.

İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi.

Başarılı oyunculuk kariyeri boyunca Mehmet Günsür, birçok ödül ve adaylık kazanmıştır.

ANNEM ANKARA HASAN KİMDİR?

Annem Ankara’nın Hasan karakteri ise hikâyeye göre 1949 İstanbul​ doğumlu.

Zuhal’le evlenebilmek uğruna önce tıbbiye sınavlarını kazanmış kaydını dondurmuş daha sonra mühendislik okumuştur.

3 erkek çocuğun babası bir adam ama kimselerin babası olamayacak kadar da çocuk.