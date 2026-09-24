Uluslar Ligi maçları hangi kanalda? 24 Eylül bugünkü maçların yayın bilgileri!

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 7 karşılaşma oynanacak. Günün maçlarının tamamı 21.45'te başlayacak. Uluslar Ligi maçları birden fazla farklı kanalda yayınlanacak. Bugünkü maçlar hangi kanalda? İşte Uluslar Ligi maçlarını veren kanallar…

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanacak 7 karşılaşmanın tamamı 21.45'te başlayacak.

Saat 21.45: Sırbistan - Yunanistan (S Sport Plus)

Saat 21.45: Portekiz - Galler (A Haber)

Saat 21.45: Hollanda - Almanya (A Spor)

Saat 21.45: Lihtenştayn - Litvanya (Yayın bilgisi yok)

Saat 21.45: Norveç - Danimarka (A2)

Lihtenştayn ile Litvanya arasındaki maç için yayın bilgisi bulunmazken, Hollanda-Almanya karşılaşması A Spor'dan, Norveç-Danimarka mücadelesi A2'den, Portekiz-Galler maçı ise A Haber'den canlı olarak ekranlara gelecek. Sırbistan-Yunanistan karşılaşması ile Kosova-İrlanda mücadelesi ise S Sport Plus üzerinden takip edilebilecek.

Günün diğer karşılaşmalarından Avusturya-İsrail mücadelesi de saat 21.45'te başlayacak ancak bu maç için yayın bilgisi bulunmuyor. Böylece bugün UEFA Uluslar Ligi programında Lihtenştayn-Litvanya, Hollanda-Almanya, Norveç-Danimarka, Portekiz-Galler, Sırbistan-Yunanistan, Avusturya-İsrail ve Kosova-İrlanda karşılaşmaları oynanacak.

KOSOVA İRLANDA VE AVUSTURYA İSRAİL MAÇI HANGİ KANALDA?

Kosova ile İrlanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması saat 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak Avusturya-İsrail karşılaşması için Türkiye’de yayıncı kanal bulunmuyor.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak, müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika Roma'da karşılaşacak ve iki mücadele de aynı saatte başlayacak. Türkiye, grubundaki ikinci maçında ise 28 Eylül'de Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.