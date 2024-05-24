TL güçleniyor, dolar direniyor! 24 Mayıs dolar fiyatı ve döviz kurları
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in reel kur oranları lehimize dönecek açıklaması sonrası gözler döviz kurlarına çevrildi. Ateşi sönen doların seyri merak edilirken, piyasaların açılmasıyla ilk veriler geldi. İşte 24 Mayıs dolar fiyatı ve döviz kurları...
Dolar kuru uzun süren yükseliş trendinin ardından son birkaç haftadır durgun seyre geçti. Bir ara 33 lira barajını aşan dolar fiyatı 32.2 lira bandında sabitlendi. Bu durum "Dolar daha da düşer mi, yükselir mi" sorusunu yatırımcıların gündemine bir kez daha taşıdı.
"KUR ORANLARI LEHE DÖNECEK"
Ekonominin patronu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dün kur korumalı Mevduat (KKM) ve dolar kuruna ilişkin yaptığı açıklamada TL koünusunda güven verici sözler sarf etti. "Kur Korumalı Mevduat'tan çıkıyoruz" diyen Bakan Şimşek, reel kur oranlarının lehe döneceğini belirtirken bu durumun dezenflasyonu daha da güçlendireceğii ifade etti.
Hal böyleyken haftanın son iş gününün ilk para piyasaları verileri geldi.
DOLAR NE KADAR OLDU?
24 Mayıs 2024 Cuma dolar kuru alış 32,20 TL'den satış ise 32,22'den işlem görüyor
Euro: Alış 34,80 TL- Satış 34,84 TL
Sterlin: Alış 40,86 TL- Satış 40,93 TL