Askeri jet kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı
Malezya'nın Pahang eyaletinde, Hava Kuvvetlerine ait askeri jet kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Malezya Kraliyet Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Pahang'ın Kuantan kentinde yerel saatle 21.05 sularında F/A-18D Hornet model askeri jetin Sultan Ahmed Şah Havalimanı'ndan kalkışından kısa süre sonra alev aldığı belirtildi.
Detaylara yer verilmeyen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Bernama haber ajansına göre, düşen uçaktaki pilotlar fırlatma sistemiyle kurtuldu.
