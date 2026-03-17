Irak'ta İran destekli grupların bulunduğu binaya roketli saldırı! Ölüler var

İran ile ABD-İsrail hattında yaşanan savaşın ardından Orta Doğu ve Körfez bölgesinde gerilim giderek tırmanırken, saldırı haberleri de art arda gelmeye devam ediyor. Irak’ın başkenti Bağdat’ın merkezi noktalarından birinde, İran’a yakın silahlı grupların bulunduğu öne sürülen bir yapı roketlerin hedefi oldu.

El Jadriya bölgesinde düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, saldırı, sabaha karşı 4 roketle gerçekleştirildi. Saldırı sonucu yerle bir olan evde 2 üst düzey yetkili ve İranlı şahısların da bulunduğu aktarıldı.

Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, el Jadriya’da birçok cadde trafiğe kapatıldı.