Selde yıkılan kanalı onarmaya çalışan işçiler heyelanda hayatını kaybetti

Pakistan’ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan’da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda zarar gören su kanalını onarmaya çalışan en az 15 kişinin heyelan sebebiyle enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkazdan yaralı olarak çıkarılan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli yağışın ardından yaşanan sel bölgenin sulama sistemlerine zarar verirken bir köprü de sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Şiddetli yağışlar sonucu ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 311 olarak açıklandı.