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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:16

ABD'den İran ile çalışan ülkelere dolar tehdidi

ABD yaptırım listesine aldığı İran hava yolu şirketleri üzerinden dünyaya gözdağı verdi. Hazine Bakanı Bessent bu şirketlerle ticari faaliyet yürüten ülkelerin dolar sisteminden çıkarılacağına dair tehditte bulundu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ABD'den İran ile çalışan ülkelere dolar tehdidi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:16

Hazine Bakanı , ABD’nin listesine aldığı ’a ait hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkelere sert uyarıda bulundu.
ABD, İran hava yollarının uçuşlarına izin veren, bilet satan, yakıt sağlayan ülkeleri tehdit etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD basınına yaptığı açıklamada ABD yaptırımları nedeniyle İran hava yolu şirketlerinin 2 gün içinde dünya genelinde faaliyet göstermekte zorlanacağını belirterek, "Tüm İran hava yolu şirketleri dünya genelinde faaliyetlerini durduracak" dedi.
İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkeleri hedef alan Bessent, "Eğer ülkenize inerlerse onlara yakıt sağlayamazsınız, iniş hizmetleri sunamazsınız, bilet satamazsınız, aksi takdirde dolar sisteminden çıkarılırsınız" dedi.
ABD, 8 Eylül'de İran havacılık sektörüne yönelik dünya genelinde uçuşlarını sürdüren 27 İran hava yolu şirketinin faaliyetlerini "durdurmayı" amaçlayan bir dizi yaptırım açıklamıştı.

 

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ETİKETLER
#ABD
#iran
#yaptırım
#Scott Bessent
#Abd Hazine Bakanı
#Dünya
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