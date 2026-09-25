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Dünya
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 00:39

BM Genel Kurulu öncesinde Netanyahu protestosu: Susan Sarandon dahil 100’den fazla kişi gözaltında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BM Genel Kurulu’na hitabı öncesinde New York’ta binler sokağa döküldü. Gazze'deki soykırımı protesto eden göstericilere New York polisinin müdahalesi sert oldu. Ünlü oyuncu Susan Sarandon ve Belediye Meclis Üyesi Chi Osse’nin de aralarında bulunduğu 100’den fazla kişi gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 00:39

BM Genel Merkezi’ne üç blok uzaklıkta gerçekleştirilen protesto sırasında yüzlerce gösterici, bir saatten uzun bir süre boyunca trafiği kapattı. 

BM Genel Kurulu öncesinde Netanyahu protestosu: Susan Sarandon dahil 100’den fazla kişi gözaltında

SERT POLİS MÜDAHALESİ: SUSAN SARANDON VE POLITİKACILAR GÖZALTINDA

Polis Teşkilatı (NYPD) ekipleri, yolları kapatarak protestocuların ellerini plastik kelepçelerle bağladı, göstericileri polis otobüslerine bindirdi. Gösteri sırasında 100’den fazla protestocunun gözaltına alındığını bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında aralarında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ve New York Belediye Meclisi Üyesi Chi Osse’nin de yer aldığı bildirildi.

BM Genel Kurulu öncesinde Netanyahu protestosu: Susan Sarandon dahil 100’den fazla kişi gözaltında

"SAKLANAMAZSIN, SOYKIRIMDAN ARANIYORSUN"

Göstericiler, ", saklanamazsın. Soykırım nedeniyle aranıyorsun" sloganları attı. ABD’nin İsrail’e silah ve finansman tedarikine de gönderme yapan protestocular, "Artık bizim paramızla öldürmeyin", "Gazze, yanındayız" sloganları da attı. Protesto sırasında New York sokaklarında boynunda ilmik bulunan ve mahkum kıyafeti giydirilmiş bir Netanyahu maketi de sergilendi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri sırasında protestocular ile İsrail destekçileri arasında arbedeler de yaşandı.

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#new york
#Netanyahu
#Nypd
#Susan Sarandon
#Chi Osse
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