Dünya tarihinde ilk kez küresel sıcaklıklar altı gün art arda sanayi öncesi dönem ortalamasının 2 derece üzerinde seyretti. The Guardian’ın aktardığına göre, verilerin mevcut olduğu en güncel gün olan pazartesi günü küresel yüzey sıcaklığı sanayi öncesi seviyelerin 2,24 derece üzerine çıkarak tarihin en yüksek noktasına ulaştı. En az birkaç gün daha böyle kalması öngörülüyor.