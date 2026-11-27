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İstanbul
Dünya tarihinde ilk kez küresel sıcaklıklar altı gün art arda sanayi öncesi dönem ortalamasının 2 derece üzerinde seyretti. The Guardian’ın aktardığına göre, verilerin mevcut olduğu en güncel gün olan pazartesi günü küresel yüzey sıcaklığı sanayi öncesi seviyelerin 2,24 derece üzerine çıkarak tarihin en yüksek noktasına ulaştı. En az birkaç gün daha böyle kalması öngörülüyor.
Altı günlük sıcak hava dalgası, Paris İklim Anlaşması'ndaki üst sınırın kalıcı olarak aşıldığını göstermek için henüz yeterli süreye ulaşmadı. Ancak bilim insanları, fosil yakıt emisyonları hızla sıfırlanmadığı takdirde yaşanan rekor serisinin gelecekte karşılaşılacak tablonun erken bir işareti olduğunu vurguluyor. Rekor artış, küresel ısınmanın hızlandığına yönelik bilimsel kaygıları da artırıyor.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi stratejik iklim lideri Samantha Burgess, kaydedilen verileri değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:
"Olağanüstü bir küresel sıcaklık anomalisi ile karşı karşıyayız. Rekor küresel sıcaklıkların artık aylardır sürdüğünü görüyoruz. Tekil günler dalgalanma gösterse de bu seviyedeki sıcaklıklar iklimin ne kadar ısındığının çarpıcı bir göstergesi."
Günlük sıcaklıklar daha önce Kasım 2023 ve Şubat 2024 dönemlerinde 2 derecenin üzerine çıkmıştı. Ancak önceki iki dönem ne altı gün boyunca sürdü ne de bugünkü verilerdeki yüksekliğe ulaştı.
Berkeley Earth iklim araştırmacısı Zeke Hausfather, 1850-1900 referans dönemine göre 2023'te kaydedilen 2,05 derecelik önceki rekorun "yerle bir edildiğini" belirterek, "Yeni bir gün, yeni bir küresel sıcaklık rekoru" yorumunu yaptı.
Küresel iklim sistemindeki fazla ısı, Endonezya ve Amazon’daki tropikal yağmur ormanlarında kuraklık ve yangınları tetikleyerek krizi daha da derinleştiriyor.
İngiltere Meteoroloji Ofisi (UK Met Office), önümüzdeki aylarda atmosferdeki karbondioksit (CO2) oranında çok büyük bir artış yaşanacağını öngörüyor. Kuraklık nedeniyle tropikal ekosistemlerin daha zayıf büyümesi, ormanların atmosferden karbon emme kapasitesini doğrudan düşürüyor.
Yaklaşık 200 ülke, 2015'te Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) iklim zirvesinde küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerinde tutmak için çaba gösterme ve artışı 2 derecenin "oldukça altında" sınırlandırma sözü vermişti.
Artan sıcaklıklar hava felaketlerini de daha aşırı ve ölümcül hale getiriyor. Son yaz sıcakları Avrupa Birliği (AB) genelinde 50 binden fazla, İngiltere'de ise 5 bin kişinin hayatına mal oldu.