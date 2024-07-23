Harris için tarihi bağış: 24 saatte tam 81 milyon dolar toplandı

23 Temmuz 2024 01:04 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 01:08

Altın ve dolar hangi ABD başkan adayını tercih ediyor? İşte Trump-Harris yarışında kazanacak ve kaybedecekler

Altın ve dolar hangi ABD başkan adayını tercih ediyor? İşte Trump-Harris yarışında kazanacak ve kaybedecekler

Kamala Harris'ten ilk açıklama: Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım

Kamala Harris'ten ilk açıklama: Trump'ı yenmek için her şeyi yapacağım

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi yaşanan gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamayla yarıştan çekildiğini ve yerine aday olarak yardımcısı Kamala Harris'i aday gösterdiğini duyurdu.

Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası gözler Kamala Harris'e çevrilirken seçim kampanyasına son 24 saatte 81 milyon dolar bağış yapıldığı öğrenildi.

TARİHTEKİ EN BÜYÜK BAĞIŞ

Harris'in kampanya sözcüsü Ammar Moussa, "Harris'in seçim kampanyasının ilk 24 saatinde 81 milyon dolar topladık. Bu, tarihteki en büyük 24 saatlik artış” dedi.

Son 24 saatte 880 bin bağışçının katkıda bulunduğu belirtilerek, bağışçıların yüzde 60'ının 2024 seçimleri için ilk bağışlarını yaptıkları aktarıldı.