Harris için tarihi bağış: 24 saatte tam 81 milyon dolar toplandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 01:04 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 01:08
ABD Başkanı Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından gözler yerine aday gösterdiği yardımcısı Kamala Harris'e çevrilirken seçim kampanyasına yapılan bağış miktarı dikkat çekti. Harris'e son 24 saatte 81 milyon dolar bağış yapıldı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi yaşanan gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamayla yarıştan çekildiğini ve yerine aday olarak yardımcısı Kamala Harris'i aday gösterdiğini duyurdu.
Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası gözler Kamala Harris'e çevrilirken seçim kampanyasına son 24 saatte 81 milyon dolar bağış yapıldığı öğrenildi.
TARİHTEKİ EN BÜYÜK BAĞIŞ
Harris'in kampanya sözcüsü Ammar Moussa, "Harris'in seçim kampanyasının ilk 24 saatinde 81 milyon dolar topladık. Bu, tarihteki en büyük 24 saatlik artış” dedi.
Son 24 saatte 880 bin bağışçının katkıda bulunduğu belirtilerek, bağışçıların yüzde 60'ının 2024 seçimleri için ilk bağışlarını yaptıkları aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı