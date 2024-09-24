İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En ölümcül günün ardından halk evlerini terk etti! Bölgede yaşanan son gelişmeler

24 Eylül 2024 10:45 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:51

İsrail, Lübnan'a son bir yılın en geniş kapsamlı hava saldırısını gerçekleştirdi. Saldırılarda bin 300 hedef vuruldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, en az 492 kişinin hayatını kaybettiğini, 1645 kişinin ise İsrail saldırılarında yaralandığını duyurdu. Lübnan halkı ise ülkenin güneyini terk etmeye başladı. Hizbullah, İsrail'in hava saldırılarına karşılık roketlerle misilleme gerçekleştirdi.

Canlı Anlatım Özeti HİZBULLAH'IN ROKETLERİNE 'DEMİR KUBBE' ENGELİ

LÜBNAN'DA BİNLERCE KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

BİRÇOK AİLE YOK OLDU!

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE YENİDEN BOMBALAR YAĞDI

ARAP ÜLKELERİNDEN İSRAİL'E TEPKİ

İSVİÇRE'DEN 'LÜBNAN'I TERK EDİN' ÇAĞRISI

İSRAİL'DE OHAL İLANI

24.09.2024 10:25

HİZBULLAH'IN ROKETLERİNE 'DEMİR KUBBE' ENGELİ

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Hayfa kenti çevresine bir dizi roket atıldı. Atılan roketler, İsrail hava savunma sistemi "demir kubbe" tarafından imha edildi.

24.09.2024 10:00

LÜBNAN'DA BİNLERCE KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

İsrail'in acımasız saldırıları nedeni ile Güney Lübnan'daki binlerce kişi evlerinden ayrıldı. Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde Lübnan'ın Sidon kentinde yaşanan trafik yoğunluğu ve evlerinden ayrılan insanların yaşadığı panik görüntülendi.

24.09.2024 09:50

BİRÇOK AİLE YOK OLDU!

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentindeki köy ve ilçelere gece boyu düzenlediği saldırılarda birçok ailenin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

24.09.2024 09:22

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE YENİDEN BOMBALAR YAĞDI

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Humin el-Fevka beldesini yoğun şekilde bombaladı. Bombardıman sonucunda bölgede çok sayıda evin harabeye döndüğü görüntülendi.

24.09.2024 04:00

ARAP ÜLKELERİNDEN İSRAİL'E TEPKİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Mısır, İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılara karşı olduklarını ve yaşananlardan endişe duyduklarını ifade etti. Açıklamada, bölgede şiddet alanının genişlemesinin, bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik yansımaları konusunda uyarı yapıldı.

24.09.2024 00:32

İSVİÇRE'DEN 'LÜBNAN'I TERK EDİN' ÇAĞRISI

İsviçre, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde tavsiyede bulundu. İsviçre Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "Lübnan'daki durum belirsiz ve tehlikeli. Bu ülkeye seyahat önerilmiyor." ifadeleri kullanıldı.

24.09.2024 00:30

İSRAİL'DE OHAL İLANI

İsrail'in hava saldırısına karşılık Hizbullah'ın roketlerle karşılık vermesi Tel Aviv yönetimini harekete geçirdi. İsrail'de 30 Eylül'e kadar olağanüstü hal ilan edilmesini hükümet oturumunda telekonferans oylamasıyla onayladı. Tel Aviv yönetiminin ülke genelinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

24.09.2024 00:00

LÜBNAN'DA CAN KAYBI 492

İsrail, Lübnan'da dünden bu yana bin 300 hedefi vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin 35'i çocuk olmak üzere 492'ye yükseldiğini, bin 645 kişinin ise yaralandığını duyurdu.