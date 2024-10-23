Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi için Tataristan'da: Kazan'da kritik temaslar başladı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

23 Ekim 2024 16:53 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:55

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a geldi. Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. Masada iki önemli konu Türkiye'nin BRICS üyeliği ve tahıl koridoru var. Erdoğan, Kazan'a ayak basar basmaz kritik temaslara başladı, devlet liderleriyle bir araya geliyor... İşte zirvede yaşanan son gelişmeler...

23.10.2024 16:45 KAZAN​'DA KRİTİK TEMASLAR SÜRÜYOR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, BRICS Zirvesi kapsamında bulunduğu Tataristan'da, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. 23.10.2024 15:30 ERDOĞAN, VENEZUELA LİDERİ MADURO İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. 23.10.2024 15:09 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TATARİSTAN'DA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Tataristan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'nda, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tataristan'a geldi. İlgili Haberler Brics ve Türkiye ilişkisi: Üyelik neler getirir? Türkiye'nin BRICS üyeliğine dair Rusya ve NATO'dan iyi haber: Bir engel yok