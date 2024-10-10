Son dakika | İsrail'in İran'a saldırısı ölümcül olacak! Lübnan için Netanyahu'ya Biden'dan uyarı geldi

10 Ekim 2024 09:02 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 09:41

Son dakika haberi... İsrail, İran'a 'ansızın, hassas ve ölümcül' bir saldırı gerçekleştireceğini açıkladı. İntikam ateşiyle yanan İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, 'İran'ın neye uğradığını anlamayacağını' söyledi. ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Lübnan'ın 'Gazze gibi olmaması' konusunda uyardı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti LÜBNAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI YURDA DÖNÜYOR

''İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI 'ÖLÜMCÜL, HASSAS, ANSIZIN' OLACAK''

TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANINDAN İNSANLIK DIŞI ÖNERİ

İSRAİL'DEN SURİYE'YE SALDIRI

BIDEN'DAN 'DİPLOMATİK ÇÖZÜM' ÇAĞRISI

ABD'DEN NETANYAHU'YA UYARI!

10.10.2024 08:30

LÜBNAN​'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARI​ YURDA DÖNÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, Lübnan’daki Türk vatandaşlarını tahliye edecek olan geminin Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktığını açıkladı. Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın neden olduğu insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir.''

10.10.2024 08:00

''İSRAİL'İN İRAN​'A SALDIRISI 'ÖLÜMCÜL, HASSAS, ANSIZIN' OLACAK''

İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısına İran'ın nasıl cevap vereceği hala belirsizliğini koruyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in İran'a saldırısının, 'ölümcül, hassas ve ansızın" gerçekleşeceğini ileri sürdü. Askeri bir toplantıda konuşan Gallant, "Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamayacaklar" dedi.

10.10.2024 07:30

TRUMP'IN ESKİ DANIŞMANINDAN İNSANLIK DIŞI ÖNERİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimine Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Matthew RJ Brodsky, İsrail'e, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan İrlanda askerlerine "napalm bombası atmasını" önerdi.

X'te tepki çeken paylaşımını silen Brodsky'nin hesabı, daha sonra şirket tarafından "yayın ilkelerini ihlal" ettiği gerekçesiyle askıya alındı. İrlanda Başbakanı Simon Harris Brodsky'nin paylaşımının "iğrenç, uygunsuz ve aşağılık" bir açıklama olduğunu belirtti.

10.10.2024 02:31

İSRAİL'DEN SURİYE'YE SALDIRI

Beşar Esad rejimi, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini öne sürdü. Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail’in, Humus ilinin güneyindeki Hasye ilçesinde araba fabrikasına saldırı düzenlediği iddia edildi. Haberde, saldırıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

10.10.2024 00:30

BIDEN'DAN 'DİPLOMATİK ÇÖZÜM' ÇAĞRISI

İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşen ABD Başkanı Joe Biden, "Beyrut'ta nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki sivillerin gördüğü zararın minimize edilmesi gerektiğini" söyledi.

10.10.2024 00:27

ABD'DEN NETANYAHU'YA UYARI!

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun tehditvari konuşmalarının ardından, Lübnan'ın Gazze'ye benzer bir şeye dönüşmemesi konusunda uyarılara yer verildi.

Miller, Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik tehditlerinin hatırlatılması üzerine, "Lübnan'daki durumun Gazze'deki duruma benzediğini göremeyiz ve görmemeliyiz. Bu elbette kabul edilemez." sözlerine yer verdi.

10.10.2024 00:22

LÜBNAN'A 2 HAVA SALDIRISI BİRDEN!

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği 2 hava saldırısında, aralarında 5 sağlık görevlisinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.