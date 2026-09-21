BESYO tercihleri ne zaman 2026? Besyo tercihleri nasıl, nereden yapılır?

Üniversitelerin Spor Bilimleri programlarında eğitim almak isteyen adaylar için 2026 ÖZYES sürecinde sınav ve sonuç aşamaları tamamlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından şimdi de BESYO tercihleri için tarih araştırması başladı. Peki, BESYO tercihleri ne zaman başlayacak, 2026 ÖZYES tercih kılavuzu yayımlandı mı?

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN 2026?

2026 BESYO tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. 2026 ÖZYES sonuçları 9 Eylül 2026 tarihinde erişime açılırken, tercih işlemlerinin başlayacağı ve sona ereceği tarihlere ilişkin resmi takvim henüz yayımlanmış değil.

ÖSYM'nin tercih duyurusunu yayımlamasıyla birlikte adayların hangi tarihler arasında tercih yapabileceği netleşecek. Tercih sürecinde Spor Bilimleri programlarının kontenjanları ve tercih edilebilecek programlara ilişkin bilgiler de adayların erişimine sunulacak.

2026 ÖZYES TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026 ÖZYES sınav ve başvuru kılavuzu daha önce yayımlandı ancak tercih sürecine ilişkin ayrı bilgilerin yer alacağı güncel tercih duyurusu henüz açıklanmadı. Bu nedenle adayların sınav kılavuzundaki bilgileri tercih tarihleriyle karıştırmaması gerekiyor.

2026 ÖZYES kapsamında başvurular 23-28 Temmuz 2026 tarihlerinde alınmış, sınavlar ise 15-18 Ağustos 2026 arasında gerçekleştirilmişti. ÖSYM sonuçları 9 Eylül'de açıkladı. Tercih sürecinin tarihleri ise yapılacak resmi duyuruyla kesinleşecek.

2026 BESYO KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2026 BESYO programlarına ilişkin kesin kontenjanların tercih süreciyle birlikte netleşmesi bekleniyor. Adayların hangi üniversitelerde hangi Spor Bilimleri programlarını tercih edebileceği ve kontenjan bilgileri, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih bilgileri doğrultusunda belli olacak.

2026 yılına ait BESYO taban puanları ise yerleştirme sonuçları açıklanmadan kesinleşmeyecek. Taban puanlar, adayların ÖZYES yerleştirme puanları, tercih sıralamaları ve programların kontenjanlarına göre yapılacak merkezi yerleştirme sonucunda oluşacak. Bu nedenle önceki yıllara ait puanlar yalnızca geçmiş dönem verisi olarak değerlendirilebilir.

BESYO TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2026 BESYO tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda yapılacak. Adaylar, ÖZYES sonuçlarına göre tercih edebilecekleri Spor Bilimleri programlarını belirleyerek tercih sıralaması oluşturacak. Tercih işlemlerinde adayların ÖZYES puanı, başarı sırası ve programların kontenjanlarını dikkate alması gerekecek.

BESYO TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

BESYO tercih işlemlerinin ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılması bekleniyor. Adaylar, tercih dönemi başladığında ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alacak tercih ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak tercihlerini oluşturabilecek. Preferhlerin tamamlanması ve onaylanmasının ardından adayların tercih bilgilerinin sistemde kayıtlı olduğunu kontrol etmesi gerekiyor.