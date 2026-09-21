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Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:03

Önlisans KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2026? KPSS sınav yerleri belli oldu mu, nereden bakılır?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım sürerken adayların gözü sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgelerine çevrildi. 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak sınava ilişkin giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı ve adayların sınav merkezlerini nereden öğrenebileceği merak ediliyor.

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Editor
 Simal Güdüm
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Önlisans KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2026? KPSS sınav yerleri belli oldu mu, nereden bakılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 19:03

tarafından gerçekleştirilecek 2026- sınavına kısa süre kala sınava girecek adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Adaylar sınava hangi okulda ve merkezde gireceklerini, sınav giriş belgeleri yayımlandığında ÖSYM'nin üzerinden öğrenebilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine erişebilecek.

Önlisans KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2026? KPSS sınav yerleri belli oldu mu, nereden bakılır?

2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından adayların belgelerinde belirtilen sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgesini görüntüleyebilecek.

Önlisans KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2026? KPSS sınav yerleri belli oldu mu, nereden bakılır?

Belge yayımlandığında adayların sınav giriş belgesini sistem üzerinden indirerek sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınava ilişkin bina ve salon bilgileri de giriş belgesinde yer alacak.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Sınava girecek adayların sınav saatinden önce sınav merkezinde hazır bulunması ve ÖSYM tarafından belirlenen sınava giriş kurallarına uyması gerekiyor.

Adayların sınavdan önce giriş belgelerini kontrol etmeleri ve sınava girecekleri binanın konumunu önceden öğrenmeleri, sınav günü yaşanabilecek ulaşım sorunlarına karşı önem taşıyor. Sınav giriş belgeleri yayımlandığında sınav yeri bilgileri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görülebilecek.

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ETİKETLER
#ÖSYM
#kpss ön lisans
#Aday İşlemleri Sistemi
#2026 Kpss Ön Lisans
#4 Ekim 2026
#Eğitim
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