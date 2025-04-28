Altın baş aşağı! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Nisan 2025 altın fiyatları

Küresel ekonomik verilerdeki değişimler ve artan jeopolitik tansiyon, altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor. Geçen hafta değer kaybeden altın, yeni haftayı da düşüşle açtı. Gram altın yüzde 0,70 düşüşle 4.070 TL seviyesinde . Peki bugün çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar. İşte 28 Nisan 2025 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları haftalar süren rekor serisinin ardından geçen haftayı düşüşle kapatmıştı. .u gerilemede ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile gümrük müzakerelerinin sürdüğüne dair yaptığı açıklamalar etkili olmuştu. Haftanın son işlem gününde altının kilogram fiyatı yüzde 1,1'lik düşüşle 4 milyon 131 bin TL olmuştu. Yeni haftanın ilk gününde de altının yönü aşağıyı gösteriyor. Yatırımcılar "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna cevap ararken piyasalardan ilk veriler de gelmeye başladı. Peki gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın ne kadar? İşte 28 Nisan güncel altın fiyatları...

28 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.071,77 TL

Satış 4.72,17 TL

28 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.728,00 TL

Satış 6.776,00 TL

28 NİSAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 13.456,00 TL

Satış 13.552,00 TL

28 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.830,00 TL

Satış 27.001,00 TL

28 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.296,05 dolar

Satış 3.296,38 dolar