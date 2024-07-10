Altın yatırımcıların yüzünü güldüren fırsat! Kuyumcuların altın barlar mesaisi arttı

10 Temmuz 2024 08:57 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 10:06

Emekliye seyyanen zam için yasa hazırlanıyor! Meclis'ten geçerse o rakam tüm emeklilere verilecek

Emekliye seyyanen zam için yasa hazırlanıyor! Meclis'ten geçerse o rakam tüm emeklilere verilecek

Asırlar yıl boyunca en iyi yatırım kaynağı olarak bilinen altında, kuyumcular mesai yapmaya başladı. Yatırımcılar altın çeşitlerinden çok altının getireceği kazanç için ne alacakları hakkında çok kararsız kaldıkları bu dönemde en iyi kaynak altın barları oldu. Bunun yanı sıra altını yatırım için biriktirenler mutlaka bu altın listesini takip etmeli.

ALTIN YATIRIMCILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN FIRSAT!

Özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Hakkari ve Diyarbakır da beğenisi yüksek olan altın barlar, fiziksel altın çeşitlerinden biridir.

Düğün sezonunun yoğun olduğu bugünlerde kuyumcularda mesaiye kaldı. Hem düğün sezonuna hem yatırımcılara yetiştirmek için üretilen altınlarda dikkat çeken detaylar ise gramajlarıdır.

Gramajın düşük olmasında sorun olmadığını ifade eden kuyumcular önemli olan altının satış sırasındaki kar olduğunu belirtti. Altın yatırımcılarının özellikle bu yüzden işlemeli altınlardan uzak durması gerektiğini belirtti.

Yatırım amaçlı altınların başında altın barları, çeyrek altınlar, tam ve gram altınlar yer aldı. Bilezikler ise yatırımda ikinci sırada yer alan altın yatırım çeşitleri oldu.

2025 yılında gram altının ortalama 3 bin TL olacağı düşünülüyor. Bu yüzden en karlı yatırım olarak halen altın görülür. Bugünlerde her ne kadar yükselip düşse de altın en değerli yatırımların başında gelir.

Geçtiğimiz günlerde de ABD'nin en büyük bankalarından biri olan Citi'de altının 3 Bin TL'ye yaklaşacağını belirtti. Gram altın bu günlerde 2 bin 400 TL, 2 bin 500 TL bandında gidip geliyor.

Altın yatırımcıları bu yüzden işlenmiş gram ya da çeyrek yerine altın bar çeşitlerine yöneldi. En saf altın olarak kabul edilen altın barların gramajları ve ağırlıkları her zaman daha yüksektir.