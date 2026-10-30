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Bakırda petrol darbesi! Fiyatlar geriledi, arz fazlası endişesi büyüdü

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 11:00
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Bakırda petrol darbesi! Fiyatlar geriledi, arz fazlası endişesi büyüdü

Küresel metal piyasalarında haftanın son işlem gününe satışlar damga vurdu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin belirsizlikler, sanayinin en önemli hammaddelerinden biri olan bakırı baskı altına aldı. Fiyatlar hem Londra hem de Şanghay borsalarında düşerken, yatırımcıların odağında küresel arz fazlasına yönelik beklentiler vardı. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı, GMT 03.10 itibarıyla yüzde 0,25 düşerek 14 bin 320,50 dolara geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise bakır kontratları yüzde 0,6 değer kaybederek 109 bin 50 yuana indi.

Piyasalardaki baskıyı artıran gelişmelerden biri de petrol fiyatlarındaki hareketlilik oldu. Brent petrol vadeli işlemlerinin yüzde 1,44 yükselmesi, sanayi metallerindeki satış baskısını güçlendirdi.

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Bakırda petrol darbesi! Fiyatlar geriledi, arz fazlası endişesi büyüdü

BAKIRDA ARZ FAZLASI ALARMI: 2027 TAHMİNİ İKİYE KATLANDI

Bakır piyasasında yalnızca günlük fiyat hareketleri değil, önümüzdeki iki yıla ilişkin arz beklentileri de dikkat çekiyor. Piyasa analistleri, Londra Metal Borsası'nda 2027 yılı için nakit bakır fiyatı tahminlerini yukarı çekti. Buna rağmen gelecek yıl ortalama fiyatların bugünkü seviyelerin yaklaşık yüzde 4 altında kalması bekleniyor. Asıl dikkat çeken nokta ise arz fazlasına ilişkin tahminlerdeki artış oldu. Küresel bakır piyasasında 2026 yılı için beklenen arz fazlası 125 bin tona yükseltildi. 2027 yılına yönelik tahmin ise yaklaşık iki katına çıkarılarak 92 bin ton olarak açıklandı.

Bu tablo, bakır piyasasında önümüzdeki dönemde arz ve talep dengesinin fiyatlar üzerindeki belirleyici unsurlardan biri olmaya devam edeceğine işaret ediyor.

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Bakırda petrol darbesi! Fiyatlar geriledi, arz fazlası endişesi büyüdü

ÇİN'DEN BAKIR TALEBİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN SİNYAL

Dünyanın önemli bakır tüketicilerinden Çin'de de piyasaların yakından takip ettiği bir göstergede gerileme yaşandı. Ülkenin ithal bakıra yönelik talebini ölçmek için kullanılan Yangshan bakır primi, yüzde 2,44 düşerek ton başına 200 dolara indi.

Ancak düşüşe rağmen primin son 10 yılı aşkın dönemin en yüksek seviyelerine yakın kalması dikkat çekti. Bu da göstergedeki son gerilemeye karşın ithal bakır piyasasında primlerin hâlâ oldukça yüksek olduğunu ortaya koydu.

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Bakırda petrol darbesi! Fiyatlar geriledi, arz fazlası endişesi büyüdü

METAL PİYASASINDA YÖNLER AYRIŞTI: KALAY SERT DÜŞTÜ

Bakırdaki satış baskısı diğer sanayi metallerine aynı ölçüde yansımadı. Londra ve Şanghay borsalarında farklı fiyat hareketleri görüldü. Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,13, nikel ise yüzde 0,8 yükseldi. Buna karşılık çinko yüzde 0,19, kurşun yüzde 0,1 ve kalay yüzde 0,48 değer kaybetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise alüminyum yüzde 0,51 artarken çinko yüzde 0,12 geriledi. Kurşun ve nikel fiyatlarında önemli bir değişiklik yaşanmadı. Günün en sert hareketlerinden biri ise kalayda görüldü. Şanghay'da kalay fiyatları yüzde 3,43 düşerek diğer sanayi metallerinden negatif ayrıştı.

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