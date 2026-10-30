Bakırda petrol darbesi! Fiyatlar geriledi, arz fazlası endişesi büyüdü

Küresel metal piyasalarında haftanın son işlem gününe satışlar damga vurdu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin belirsizlikler, sanayinin en önemli hammaddelerinden biri olan bakırı baskı altına aldı. Fiyatlar hem Londra hem de Şanghay borsalarında düşerken, yatırımcıların odağında küresel arz fazlasına yönelik beklentiler vardı. Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı, GMT 03.10 itibarıyla yüzde 0,25 düşerek 14 bin 320,50 dolara geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ise bakır kontratları yüzde 0,6 değer kaybederek 109 bin 50 yuana indi.

Piyasalardaki baskıyı artıran gelişmelerden biri de petrol fiyatlarındaki hareketlilik oldu. Brent petrol vadeli işlemlerinin yüzde 1,44 yükselmesi, sanayi metallerindeki satış baskısını güçlendirdi.