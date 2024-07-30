Bu üniversite ve bölümlerden mezun olanlar daha hızlı iş buluyor! İşverenlerin tercihi belli oldu

30 Temmuz 2024 16:57 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:28

Adalet bölümünün yerine açılan program üniversite tercih döneminde merak konusu oldu

Adalet bölümünün yerine açılan program üniversite tercih döneminde merak konusu oldu

Mezunlara kolay iş bulduran üniversiteler ve bölümler belli oldu. Kariyer.net'in işverenin işe alım hareketleri üzerinden yaptığı analize göre en çok ilgi gören üniversiteler sıralandı. İşte patronların en çok tercih ettiği bölümler.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN BÖLÜM VE ÜNİVERSİTE HANGİSİ?

Kariyer.net’in, 5 yıldır düzenli olarak yayınladığı İşverenlerin Tercihi (İşveren İlgi Endeksi) analizinin sonuçları açıklandı.

Tercih döneminde olan öğrenciler için rehber olacak araştırmada hangi üniversitelerden ve bölümlerden mezun olanların daha hızlı iş bulduğu ortaya çıktı.

550 bin işverenin Kariyer.net üzerinden yaptığı 250 milyon işe alım hareketi incelenerek şu sonuçlar ortaya çıktı;

Tercih edilen ilk 5 üniversite sırasıyla Galatasaray, Sabancı, Koç, Boğaziçi ve Türk-Alman üniversiteleri oldu.

Patronların gözdesi bölüm ise geçen yıl olduğu gibi yine Matematik Mühendisliği oldu.

Listede Almanca İşletme ikinci sırada yer alırken onu sırasıyla; İşletme Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri ve İspanyol Dili ve Edebiyatı, İşletme Enformatiği, Finans Matematiği, Mütercim Tercümanlık (Çince), Bilgisayar Mühendisliği ve Otomasyon Mühendisliği bölümü takip etti.

Analiz yapılırken mezunların, üniversite mezuniyetini takip eden ilk 2 yıl içerisindeki işe girme hızları baz alındı.

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ YÜKSELDİ

İlk 10 arasında 8. sırada yer alan Çince Mütercim-Tercümanlık bölümü mezunları, en çok ‘Üretim / Endüstriyel Ürünler’ ve ‘Kimya’ sektörlerinde işe başladı.

İşveren tercihlerinde mezun sayısı az olan İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü ilk sıraya yerleşti. Bu bölümden mezun olanlar en çok Eğitim, Kamu ve İnternet sektörlerinde Tercüman/Çevirmen olarak göreve başladı.