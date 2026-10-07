Emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında rakam verdi

'ŞİMŞEK'İN VAADİ YERİNE GELİRSE EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ 34 BİN 680 TL ALACAK'

Bugün itibarıyla en düşük memur emeklisi maaşının 31.527 TL seviyesinde olduğunu belirten İsa Karakaş, masadaki zam oranlarını ve Bakan Şimşek'in vaadini şu sözlerle aktardı:

"Maaşlara baktığımız zaman %8'lik bir güncellemeden bahsedebiliriz. Çünkü %7,5 ile 9,5 arası, ortalama %8. Ancak Sayın Şimşek'in bir vaadı oldu; 'Memur ve memur emeklilerine dair hiç kimse enflasyona ezdirilmeyecek' dedi. Bu vaat yerine getirilirse %8 yerine memur ve memur emeklilerine %10 oranında bir güncelleme olacak. Dolayısıyla en düşük memur emeklisinin maaşı da Sayın Şimşek'in vaadiyle 34 bin 680 TL'ye ulaşmış olacak."