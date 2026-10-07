Emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında rakam verdi

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İstanbul
SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin gözünü çevirdiği Ocak ayı zamlarına ilişkin ezber bozan açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kimse enflasyona ezdirilmeyecek" vaadini hatırlatan Karakaş, en düşük memur emeklisi maaşının çıkacağı yeni rakamı açıkladı. Karakaş, açlık sınırının 37 bin TL'yi aştığı ortamda "Ocak ayında bütün emeklilere refah payı verilmesi artık bir mecburiyettir" diyerek asgari ücrette %30 ile %50 arasındaki kritik zam senaryolarını tek tek sıraladı.
Bugün itibarıyla en düşük memur emeklisi maaşının 31.527 TL seviyesinde olduğunu belirten İsa Karakaş, masadaki zam oranlarını ve Bakan Şimşek'in vaadini şu sözlerle aktardı:
"Maaşlara baktığımız zaman %8'lik bir güncellemeden bahsedebiliriz. Çünkü %7,5 ile 9,5 arası, ortalama %8. Ancak Sayın Şimşek'in bir vaadı oldu; 'Memur ve memur emeklilerine dair hiç kimse enflasyona ezdirilmeyecek' dedi. Bu vaat yerine getirilirse %8 yerine memur ve memur emeklilerine %10 oranında bir güncelleme olacak. Dolayısıyla en düşük memur emeklisinin maaşı da Sayın Şimşek'in vaadiyle 34 bin 680 TL'ye ulaşmış olacak."
Açlık sınırının 37 bin 801 TL'ye yükseldiğini vurgulayan Karakaş, mevcut emekli aylıklarıyla geçinmenin imkansız olduğunu söyleyerek hükümete çağrıda bulundu:
"3 yıldır sürdürülen Orta Vadeli Program tamamen emeklilerin, asgari ücretlilerin ve sabit gelirlilerin aleyhine oldu. 3 yıl önceki satın aldıkları ekmeği, yağı, şekeri bugün alamıyorlar. Bu anlamda artık milli gelirden, Ocak ayından itibaren bütün emeklilere bir refah payının verilmesi mecburidir, zorunludur. Diğer türlü geçinmeleri mümkün değil. İstanbul'da kiralar 30-40 bin liradan aşağı değilken 23 bin 552 TL'lik emekli maaşından bahsediyorsunuz. Hükümet için de yılbaşında refah payı verilmesi kaçınılmaz hale geldi."
Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına dair kriz bilgilerini de paylaşan SGK Başmüfettişi, işçi tarafının duruşunu ve zam beklentilerini şöyle özetledi:
"Aralık ayına geldiğimiz zaman açlık sınırı 40 bin TL'ye yaklaşacak. İşçi kesimi masaya oturmayacak. Şartı şu olacak: 'Açlık sınırının altında bir rakam önermeyin.' Açlık sınırının altında teklif geldiğinde yine hükümet ve patronlar belirlemek zorunda kalacak. Beklentimiz; seçim takvimine göre eğer seçim Temmuz öncesinde olursa %50'lik güncellemeyi bir kereden yapacaklar. En az %50 civarında bir güncelleme bekliyoruz. Yok eğer seçim takvimi biraz gecikirse en az %30'luk bir beklenti içerisinde olacağız. Geçen sene yapılmayan ara zammın telafisi için Ocak'ta en az %30, seçim durumuna göre %20'lik ilave ile %50'yi bulmasını öngörüyoruz."
Meclis’in açılmasıyla birlikte muhalefetin emekliler, taşeronlar ve mağdurlar için ardı ardına kanun teklifleri verdiğini belirten Karakaş, hak arayan kesimlere seslendi:
"Bütün emeklilerin, kademe bekleyenlerin, taşeron, staj-çıraklık mağdurlarının, Bağ-Kur'luların artık daha sıkı bir şekilde hak arama sürecine girmeleri gerekiyor. Vakit daraldı, Meclis açıldı. Muhalefet sağanak sağanak kanun teklifi verdi; intibak düzenlemesi, bayram ikramiyesinin yılda 4 kez verilmesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) ve belediye şirket işçilerine kadro gibi... Derdini söylemeyen, ağlamayana mama vermezler! Kim sesini yükseltirse Meclis'te o gündem oluyor."