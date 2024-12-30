Emekli olacaklar dikkat! Yüksek emekli maaşı avantajı için son 2 gün: Yüzde 30 fark edecek

30 Aralık 2024 16:21 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 16:30

SSK ve Bağ-Kur çalışanları için emeklilik başvurusu yapmak için son günlere gelindi. 2024 yılı bitmeden dilekçe vermeyenler, 2025'te emekli olduklarında daha düşük maaş alacaklar. Uzmanlar, emeklilik dilekçelerinin 31 Aralık 2024'e kadar teslim edilmesinin, güncelleme katsayısındaki avantajlardan yararlanmak için önemli olduğunu vurguladı.

En düşük emekli maaşı için 15 bin lira hayal oldu! İsa Karakaş yeni rakamı açıkladı

En düşük emekli maaşı için 15 bin lira hayal oldu! İsa Karakaş yeni rakamı açıkladı

2024​ yılında emekli​ olacaklar, maaş​ hesaplamalarında kullanılan güncelleme katsayısı sayesinde önemli bir avantaj elde edecek. 2024 yılı için güncelleme katsayısı 1,8616 olarak belirlenmişken, 2025​ yılında bu oran 1,4605’e düşecek. Bu düşüş, 2025 yılında emekli olacak kişilerin maaşlarının daha düşük hesaplanmasına yani daha düşük maaş almalarına neden olacak.

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN SON TARİH 14 OCAK

Kamu çalışanları için emeklilik dilekçesi verme süresi 14 Ocak 2025 olarak açıklanmış durumda. Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce kamu görevine başlayan memurların maaş avantajlarının bu değişikliklerden etkilenmeyeceği belirtildi. Maaş farkı, büyüme ve enflasyon oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanıyor. 2024 yılında emekli maaşlarının hesaplanmasında, 2023 yılına ait yüzde 4,5 büyüme ve yüzde 64,77 enflasyon oranları dikkate alınıyor. 2025 yılı için ise büyüme oranının yüzde 3,5, enflasyon oranının ise yaklaşık yüzde 45 olacağı tahmin ediliyor.

BAKAN VEDAT IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının TÜFE oranına göre belirlendiğini, memur emeklilerinin maaşlarının ise toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda düzenlendiğini ifade etti. Bakan Işıkhan, 2023 yılı Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildiğini hatırlattı. Ancak düşük prim ödemesi ve kısa süreli çalışma nedeniyle düşük maaş alan emeklilere Hazine desteği sağlandığını belirtti. Ayrıca, Ocak ayında netleşecek olan enflasyon oranlarına bağlı olarak, en düşük emekli maaşının yeniden artırılmasının Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun gündeminde olduğunu vurguladı.