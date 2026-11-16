Emekliye enflasyonun üzerinde zam! İsa Karakaş yeni formülü oran vererek duyurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrilirken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.
Yıl sonu enflasyon tahminleri ve 4 aylık bilanço ışığında emekliler için refah payı formüllerinin masada olduğunu belirten Karakaş, yeni döneme ilişkin beklenti ve oranları netleştirdi.
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, köşesinde milyonlarca memur ve emeklinin gözünü çevirdiği ocak ayı maaş zamlarını masaya yatırdı. Enflasyon rakamları, 4 aylık bilanço ve Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoları kaleme alan Karakaş, sabit gelirli kesimin alım gücündeki erimeye dikkat çekerek "Ocak ayı, sosyal adaletin test edileceği tarihî bir imtihandır" değerlendirmesinde bulundu.
Karakaş'ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle şekillendi.
"Memur ve emeklisinin en büyük kâbusu, resmî enflasyonun bile kalan maaş artışlarıdır. Mevcut toplu sözleşme düzeni, ne yazık ki sabit gelirliyi koruyamıyor.
Atalarımız "Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır" der. Hak mücadelesi sağlam verilerle yapılır. Fakat mevcut sözleşme çarkı, memur emeklisinin kaşığını daha masaya oturmadan elinden alıyor.
Ocak maaşlarının netleşmesi için yılın son iki ayına ait enflasyon verileri bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz, ağustos, eylül ve ekim 2026 rakamları tabloyu açıkça ortaya koyuyor.
Bu resmî rakamlara göre 4 aylık toplam enflasyon yüzde 8,28 seviyesine ulaştı. Memur ve memur emeklisi için 2026 yılının ikinci yarısında yüzde 7 sözleşme artışı belirlenmişti. Dört aylık enflasyon bu sınırı aştığı için enflasyon farkı doğdu. Ekim ayı itibarıyla memur ve emeklisinin hak ettiği artış oranı şimdiden yüzde 6,28 oldu.
Ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası hedefleri yukarı yönlü güncellendi. Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 29,5 olarak belirlendi. Piyasa beklenti anketleri ise yüzde 29,63 rakamına işaret ediyor. Hasılıkelam, yerli ve yabancı kuruluşların tahminleri yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 bandında olacağını gösteriyor.
Mevcut yasal düzenlemelere göre ocak ayında ortaya çıkacak tablo şimdiden bellidir. Yıl sonu enflasyonu yüzde 30 civarında gerçekleşirse maaş artışları şu şekilde şekillenecektir:
Matematiğin dili tektir ve asla yalan söylemez. Temmuz ayındaki yüzde 4,24'lük kayıp, sabit gelirlinin resmî enflasyon karşısında bile takatsiz kaldığını gösterdi. Bu kayıp, bilhassa memur emeklileri için telafisi güç, gayrikabil-i rücu (geri dönülemez) bir yaradır.
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, "Enflasyonun altında artış yapılmayacak" sözünü vermişti. Bu vaat yerine getirilirse memur ve emeklisine ilave 2 puan eklenecektir. Böylece memur kesimi de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yüzde 10 civarında bir artış alacaktır. Ancak dikkat edilirse bu artışlara "zam" değil, sadece "güncelleme" diyoruz. Enflasyonun üzerinde gerçek bir refah artışı verilmedikçe buna zam demek, emekliye haksızlık olur.
Ankara kulislerinde esen rüzgârlar, çalışan ve emeklilerin lehine dönmeye başladı. Üç yıldır kemer sıkan milyonların artık dayanacak gücü kalmadı. Siyasi teşkilatlar ve milletvekilleri, sahadaki bu feryadı hükûmete iletiyor. Kulislerde "Şimdi değilse ne zaman?" sorusu yüksek sesle soruluyor.
Ne var ki refah payı en üst sınırdan, yani yüzde 15 olarak uygulansa bile emekli rahat bir nefes alamayacaktır. Çünkü bugün itibarıyla açlık sınırı 38 bin TL'yi aşmış durumdadır. Yılbaşına gelindiğinde bu rakamın 40 bin TL'nin üzerine çıkacağı kesindir.
Hasılıkelam: Mutfaktaki yangına kalıcı ve essahlı bir çözüm bulmak artık elzemdir. Ömrünü devletine adamış memur emeklileri ile ülkenin kalkınmasında alın teri döken SSK ve Bağ-Kur emeklileri, soğuk istatistik tablolarına kurban edilemez!
Ocak ayı, sadece matematiksel hesapların yapılacağı bir dönem değildir. Bu ay, sosyal adaletin ve toplumsal vicdanın test edileceği tarihî bir imtihandır. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu unutulmamalıdır. Hükûmet sadece yasal oranlarla yetinmemelidir. Başta vadedilen seyyanen zam olmak üzere, emeklinin yüzünü güldürecek hakiki iyileştirmeler vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir. Mutfaktaki yangın ancak adaletle söner."