Emekliye enflasyonun üzerinde zam! İsa Karakaş yeni formülü oran vererek duyurdu

Matematiğin dili tektir ve asla yalan söylemez. Temmuz ayındaki yüzde 4,24'lük kayıp, sabit gelirlinin resmî enflasyon karşısında bile takatsiz kaldığını gösterdi. Bu kayıp, bilhassa memur emeklileri için telafisi güç, gayrikabil-i rücu (geri dönülemez) bir yaradır.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, "Enflasyonun altında artış yapılmayacak" sözünü vermişti. Bu vaat yerine getirilirse memur ve emeklisine ilave 2 puan eklenecektir. Böylece memur kesimi de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yüzde 10 civarında bir artış alacaktır. Ancak dikkat edilirse bu artışlara "zam" değil, sadece "güncelleme" diyoruz. Enflasyonun üzerinde gerçek bir refah artışı verilmedikçe buna zam demek, emekliye haksızlık olur.