Enerji piyasasında köprü kuruldu! Türkmen gazının Türkiye'ye akışı başladı, İran'dan açıklama geldi

Türkmenistan gazının İran üzerinden Türkiye’ye sevkiyatı resmen başladı. Gaz akışının bölgesel açıdan kritik öneme sahip olduğu belirtildi. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat sevkiyata ilişkin açıklama yaptı.

Enerji piyasasında yeni dönemin kapıları resmen açıldı. Enerjide gözler Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelecek olan doğal gaza çevrilmişti. Türkmenistan gazının İran üzerinden Türkiye’ye sevkiyatı resmen başladı. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat, yaptığı açıklamada sevkiyata ilişkin anlaşmada son aşamaya geldiklerini ve gaz akışının başladığını belirtti.

BÖLGESEL AÇIDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Projenin, İran Ulusal Gaz Şirketi ve ilgili birimlerin çabalarıyla son birkaç gün içinde tamamlandığını ifade eden Paknejat, Türkmenistan gazının İran üzerinden taşınmasını bölgesel işbirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

GAZ AKIŞI RESMEN BAŞLADI

Paknejat, anlaşmanın doğal gaz ve diğer petrol ürünleri ticaretinde İran’ın rolünü güçlendireceğini vurgulayarak, "Bu proje, İran’ın bölgesel enerji merkezi olma hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adım. Sözleşme artık aktif hale geldi ve gaz akışı başladı. Ancak anlaşmanın diğer detaylarının açıklanması için biraz daha zamana ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz hafta Türkiye ile Türkmenistan arasında stratejik öneme sahip bir doğal gaz tedarik anlaşmasının imzalandığını duyurmuş ve gaz akışının 1 Mart itibarıyla başlayacağını açıklamıştı.

TÜRKİYE'YE KİLİT ROL

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'nın doğal gazda darboğaz yaşamasıyla yeniden gündeme gelen Türkmen gazı için Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın enerji diplomasisi yoğunluk kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avaza Zirvesi’nde Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledilmesi için hemen çalışmaya başlanması gerektiğine dikkat çekmişti.