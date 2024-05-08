Gram altın fiyatlarında düşüş! İşte 8 Mayıs 2024 altın fiyatları...

08 May 2024 07:26 - Güncelleme : 08 May 2024 07:27

Haftaya yükselişle başlayan gram altın fiyatı, bugün yeniden gerilemeye başladı.

Serbest piyasada gram altın 2 bin 404 TL'den. çeyrek altın ise 4 bin 016 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 8 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

8 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.404,28

Satış 2.404,55

8 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.951,00

Satış 4.017,00

8 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.927,00

Satış 8.033,00

8 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.781,00

Satış 15.994,00

8 MAYIS ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.318,46

Satış 2.318,83