İslam Memiş’ten altın alacaklara kritik uyarı! 185 bin liralık sınır değişti

BORSA İSTANBUL'DA FON ETKİSİ

Borsa İstanbul, haftayı yüzde 2 satıcılı tamamladı ve 12.122 puan seviyesinden kapandı. Burada teknik olarak bir seviyeden bahsetmek mümkün değil. Çünkü fon krizinin getirmiş olduğu korku ve panikle çıkışların hızlandığını tekrar gözlemliyoruz. Dolayısıyla satışların sebebi bu. Bu nedenle bir yön tayin etmek mümkün değil.

