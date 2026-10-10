İslam Memiş’ten altın alacaklara kritik uyarı! 185 bin liralık sınır değişti

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UYGULAMALAR
İstanbul
İslam Memiş, küresel piyasalardaki satış baskısı ve fon krizinin etkilerine dikkat çekerek altın ve gümüşte orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu söyledi. 2026 yılını “toplama yılı” olarak nitelendiren Memiş, fiziki altın alımında MASAK bildirim sınırının yükseltilmesini değerlendirdi ve kuyumculuk sektöründeki dolandırıcılık riskine karşı vatandaşları uyardı.
Dün, hem borsa tarafında hem euro, altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve diğer endüstriyel metaller tarafında hem de Bitcoin tarafında düşüşler vardı. Finans Analisti İslam Memiş, kendi sosyal medya hesabından çok çarpıcı açıklamalarda bulunarak yatırımcıları uyardı. İşte Memiş'in altını çizdiği detaylar...
Bu kayıpların nedeni yine dolar endeksinin 102 seviyesinin üzerine yükselmesi. Yani dolar, uluslararası piyasalarda yine güçlü. Tekrar 104 seviyesine kadar yükselecek mi? Burayı yakından takip etmeye devam edeceğiz.
Borsa İstanbul, haftayı yüzde 2 satıcılı tamamladı ve 12.122 puan seviyesinden kapandı. Burada teknik olarak bir seviyeden bahsetmek mümkün değil. Çünkü fon krizinin getirmiş olduğu korku ve panikle çıkışların hızlandığını tekrar gözlemliyoruz. Dolayısıyla satışların sebebi bu. Bu nedenle bir yön tayin etmek mümkün değil.
Ancak geniş bant aralığında dalgalanan, bence ay sonuna kadar da geniş bant aralığında hareket edecek bir endeks karşımızda duruyor. Bu geniş bant aralığındaki dalgalanmalar, fon krizine dair gelen haber akışlarıyla birlikte daha net bir yön bulacak.
Diğer fonlardan çıkanlar, BES’ten çıkanlar, borsadaki hisselerini satanlar, nakde ihtiyacı olan şirketler ve benzeri birçok etkenin borsayı şu anda olumsuz yönde etkilediğini gözlemliyoruz.
Dolar kuru 49 lira 20 kuruş seviyesinde stabil. Ancak piyasada, özellikle Kapalıçarşı piyasasında, dolar kalmadığına yönelik söylemler de var. Anadolu’ya baktığımız zaman da dolara rağbetin biraz daha fazla olduğu söyleniyor.
Fiziki piyasada euro/dolar paritesi 1,12 seviyesinde. Burada yatay süreç ve yatay fiyatlama devam ediyor. Euro/dolar paritesi 1,12 seviyesinde olduğu için euro/TL kuru da tekrar 55 lira seviyesinin üzerinde tutulmaya çalışılıyor. Döviz tarafında çok önemli bir beklentimiz yok. Buradaki stabil durum devam ediyor.
Uluslararası piyasalarda, pazartesi günü de ifade ettiğim gibi, 4.070 dolar seviyesi aşağıda destek seviyesi. Bu haftanın özelinde 4.370 dolar seviyesi ise yukarıda direnç seviyesi. Bu bant aralığında bu ay oyalanacağını düşünüyordum.
Bugün 4.070 dolar seviyesini test eden ons altın, şu anda 4.110 dolar seviyesinde. Fed tutanakları yayımlandı. Ons altında yüzde 1,33’lük bir değer kaybı var. Yine de 4.000 dolar seviyesinden çok uzaklaşmak istemeyen, 4.070-4.370 dolar aralığında oyalanan bir trend var karşımızda.
Ons altın tarafında Çin, Altın Haftası dolayısıyla tatildeydi. Bu gece tatil bitiyor. Çin’de piyasalar resmî olarak açıldığında tekrar altın alımları yapılacak mı? Bu fiyatlamalar yeniden karşımıza çıkacak mı? Burayı takip etmeye devam edeceğiz.
Ancak 4.070 dolar seviyesinden gelen tepki alımıyla altının tekrar yükseldiğini gözlemliyoruz. Gram altın fiyatı, 6.500-7.000 lira aralığındaki sıkışmasına yine devam ediyor. Bu bant aralığında oyalanabileceğini düşünüyoruz. Karşımızda yine ons altını takip eden bir gram altın var.
Orta ve uzun vadede yükseliş yönündeki beklentimi koruduğumu ifade edebilirim. Altın ve gümüş benim nazarımda hâlâ ucuz. Nasıl ki ocak ayında köpük balon fiyatlamalar vardı ve uzaklaşılması gereken suni yükselişler yaşanıyordu, şu anda da suni düşüşler olduğunu gözlemliyoruz.
2026 yılı bizim nazarımızda bir toplama yılı olduğu için elimize geçen parayla toplamaya devam ediyoruz.
Gümüş tarafında da 58-62 dolar seviyelerini işaret etmiştim. Şu anda 59,5 dolar seviyesinde. Gümüş oldukça ucuz fiyatlamalardan geçiyor.
Gümüşün gram fiyatı 94,5 lira seviyesinde, yani 100 liranın altında. Burada yüzde 2, yüzde 2,5 ve yüzde 3 civarında kayıplar var. Çünkü altın/gümüş rasyosu yüzde 1,5 civarında primlendi. Altın/gümüş rasyosu yükseldiği için gümüş, altına kıyasla yüzde 1 daha fazla negatif yönde ayrıştı.
Diğer fiyatlamalara baktığımız zaman Brent petrolün varil fiyatı yine 100 dolar seviyesinin üzerinde tutulmaya devam ediyor. Petrolün 100 dolar seviyesinde olması risk algısını tekrar oluşturuyor. Petrol pahalı oldukça enerji krizlerinin yeniden gündeme geldiği bir ortamda, altın satan ülkelerin sayısında da artış olduğu biliniyor.
Bitcoin tarafına baktığımız zaman kripto para piyasasında da altın ve gümüşte olduğu gibi satıcılı bir seyir var. Bitcoin 83.722 dolar seviyesinde. Burada yüzde 2,5 civarında satışların devam ettiğini gözlemliyoruz. Dolar karşısındaki tüm varlıklar değer kaybettiği için Bitcoin de bundan nasibini almış durumda.
Tepki alımıyla birlikte kısa vadede tekrar 85.000 dolar seviyesini direnç olarak takip edeceğimi söyleyebilirim.
Resmî Gazete’de önemli bir düzenleme yayımlandı. Biliyorsunuz, fiziki olarak kuyumculardan altın almaya gittiğinizde 185.000 liranın üzerinde bir alım yaptığınız zaman MASAK formu dolduruyorsunuz. Bu formu ıslak imzayla imzalıyorsunuz ve kimlik ibraz etme zorunluluğunuz bulunuyor. Kimliğiniz sisteme kaydediliyor ve form da saklanıyor.
Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle 185.000 liralık bu sınır 370.000 liraya yükseltildi. Bu ne demek oluyor? Artık 185.000 liralık değil, 370.000 lira ve üzerindeki alımlarda MASAK formu doldurma ve kimlik ibraz etme zorunluluğu geçerli olacak.
Yani 185.000 liralık limit 370.000 liraya çıkarıldı. 370.000 lira ve üzerinde fiziki altın alımı yapan müşteriler yine MASAK formunu dolduracak ve kimlik ibraz etmeye devam edecek. Sadece miktar yükseltildi.
Diğer önemli bir faktör de şu. İnternette veya haberlerde denk gelmişsinizdir. Kuyumcukent’te 64 kilogram, yani 420 milyon TL değerinde bir vurgun yapıldığı haberleri gündeme geldi. Bunlar, çantacılık adı altında atölyelerden mal topluyorlar. Daha sonra “Battık.” diyorlar ve Kuyumcukent’te 16 esnaf mağdur oluyor. Savcılığa şikâyette bulunuluyor, operasyonlar yapılıyor.
Bundan sonraki süreçte bu gibi vurgun hadiseleri çok olacak. Özellikle bunun altını çizerek sizi uyarmak isterim. Burada amacım, vurgun ve dolandırıcılık olaylarına karşı birikimlerinizi korumanız için sizi bilgilendirmek.
Birikimleriniz bir esnafta veya bir tüccarda emanet olarak duruyorsa ya da size kâr adı altında bir kazanç taahhüt edilmişse bir sabah kalktığınızda siz de aynı şekilde dolandırılabilirsiniz. Birikimleriniz heba olabilir. Bütün varlıklarınızı kaybedebilirsiniz. Daha sonra televizyonlarda isyan edip “Devlet nerede? Biz dolandırıldık. Bütün varlıklarımızı aldılar, kaçtılar.” diyebilirsiniz.
Ardından “Biz emanet vermemiştik, faiz almıyorduk, kâr almıyorduk.” gibi ifadelerle durumu açıklamaya çalışacak birçok insan olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi, yaşananları farklı şekilde anlatmaya çalışanlar çıkacaktır. Ancak bunların hiçbir şey ifade etmeyeceğini düşünüyorum.
Anlatmak istediğim konu şu: Üreticiler ve atölyeciler, çantacılara ürün verirken bundan sonra çok dikkat etmeli. İşler eskisi gibi değil. Çok sayıda vurgun hadisesi okumaya ve görmeye devam edeceğiz.
Diğer yandan vatandaşlar fiziki birikimlerini bir tüccara veya esnafa emanet etmişse ve orada biriktirmeye devam ediyorsa çok dikkatli olmalı.
Toparlayacak olursak bundan sonra işler bayağı kötüye gitmeye başladı. Güven diye bir şey kalmadı ve dolandırıcılık olaylarında, istismar noktasında veya başkasının malına çökme konusunda çok sorun yaşayacağımız bir dönem karşımızda duruyor.
Yıl sonuna kadar bizim için altın ve gümüş tarafında toplama yılı. Sessiz bir şekilde toplamaya, sessiz bir şekilde beklemeye devam ediyoruz.
Ancak 2027 ve 2028 yıllarına hazırlık yaptığımız için 2026 yılı, ne kadar sabrettiğimizi, neden sabrettiğimizi ve iyi ki sabretmişiz diyeceğimiz bir yıl olacak.