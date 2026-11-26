İSTANBUL'DA FİYATLAR 650 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

34 ili kapsayan açık artırmada en çok dikkat çeken illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'da satışa çıkarılan arsaların muhammen bedelleri 650 bin liradan başlarken, arazinin konumu ve niteliğine göre on milyonlarca liraya kadar yükseliyor.