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İstanbul
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 34 ilde toplam 619 muhtelif arsayı 2-3 Aralık 2026 tarihlerinde açık artırmayla satışa sunacak. Yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade imkanının tanındığı müzayedede İstanbul'daki arsaların muhammen bedeli 650 bin liradan başlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetindeki 619 muhtelif arsa için açık artırma takvimini duyurdu. İhale oturumları 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde saat 10.30'da iki merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek:
Satışa sunulan taşınmazlar için alıcılara peşin ve vadeli ödeme seçenekleri birlikte sunuluyor. İhale şartlarına göre öne çıkan ödeme avantajları şöyle sıralanıyor:
34 ili kapsayan açık artırmada en çok dikkat çeken illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'da satışa çıkarılan arsaların muhammen bedelleri 650 bin liradan başlarken, arazinin konumu ve niteliğine göre on milyonlarca liraya kadar yükseliyor.
Müzayede kapsamında arsa satışı gerçekleştirilecek iller şu şekilde açıklandı:
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yalova ve Yozgat.