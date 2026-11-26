TAHLİYEDE 3 AYLIK İHTARNAME DETAYI: SÜREYİ KAÇIRAN BEKLEMEK ZORUNDA KALABİLİR

Ev sahibinin tahliye hakkını kullanabilmesi için dikkat etmesi gereken en önemli koşullardan biri de 3 aylık bildirim süresi. Av. Gizem Gonce, Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesi uyarınca, 10 yıllık uzama süresinin tamamlanmasının ardından gelen her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce kiracıya yazılı bildirim yapılması gerektiğini söyledi.

Av. Gonce, ihtarnamenin noter aracılığıyla gönderilmesinin bildirim içeriğinin ve tebliğ tarihinin ispatlanması açısından önem taşıdığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"En önemli koşullardan biri üç aylık bildirim süresidir. TBK m. 347 uyarınca kiraya veren, on yıllık uzama süresi sonunda, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kiracıya bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim yazılı şekilde yapılmalıdır. Uygulamada noter aracılığıyla ihtarname gönderilmesi, bildirimin içeriğinin ve tebliğ tarihinin ispatı bakımından önemlidir.

Örneğin: kira döneminin bitiş tarihi 1 Eylül ise, bildirimin en geç 1 Haziran tarihinde kiracıya ulaşmış olması esas alınarak hareket edilmesi gerekir. Süre hesabında tereddüt yaşanmaması için bildirimin daha erken gönderilmesi uygun olacaktır. Üç aylık süreye uyulmadan yapılan bildirim, kiraya verenin o dönem bakımından fesih hakkını kullanmasını engelleyebilir."