Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kira sözleşmesinde 10 yılını dolduran kiracılar için tahliye sürecinde kritik bir ayrıntı ortaya çıktı. Ev sahibi, 10 yıllık uzama süresinin tamamlanmasının ardından belirli şartları yerine getirerek kiracıyı herhangi bir gerekçe göstermeden evden çıkarabiliyor. Avukat Gizem Gonce, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada, 10 yıllık kiracılıkta tahliye şartlarını, 3 aylık ihtarname süresini ve kiracıların yasal haklarını tek tek anlattı.
Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Özellikle uzun yıllardır aynı konutta oturan kiracılar, kira sözleşmesinin 10 yılı doldurmasıyla evden çıkarılıp çıkarılamayacağını merak ediyor. Peki, ev sahibi 10 yılını dolduran kiracıyı hiçbir gerekçe göstermeden tahliye edebilir mi? Türk Borçlar Kanunu bu konuda ev sahibine belirli şartlarla fesih hakkı tanıyor. Ancak kritik ayrıntı, 10 yıllık sürenin nasıl hesaplandığında ve tahliye bildiriminin ne zaman yapıldığında gizli.
Avukat Gizem Gonce, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada, Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesi kapsamında 10 yıllık uzama süresinin hukuki sonuçlarını, ev sahibinin tahliye hakkını, ihtarname şartını ve kiracının yasal güvencelerini açıkladı.
Av. Gonce, 10 yıllık uzama süresinin dolmasının ev sahibine kiracıyı istediği zaman evden çıkarma hakkını vermeyeceğini ancak bazı şartlar yerine getirilirse sözleşmenin sona erdirilebileceğini söyledi.
Ev sahibinin 10 yılını dolduran kiracıyı gerekçe göstermeden tahliye edebilmesinin mümkün olduğunu belirten Avukat Gizem Gonce, ancak bu hakkın kullanılabilmesi için kanunda belirtilen şartların eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesine dikkat çeken Av. Gonce, konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiraya verene, 10 yıllık uzama süresinin tamamlanmasının ardından sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeden sona erdirme hakkı tanındığını belirtti:
"Ev sahibinin 10 yıl dolunca kiracıyı gerekçesiz çıkarabilir ancak bu hakkın kullanılabilmesi için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesinde düzenlenen koşulların eksiksiz yerine getirilmesi gerekir. TBK'nın 347. maddesi, konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiraya verene, on yıllık uzama süresinin tamamlanmasından sonra sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeksizin sona erdirme hakkı tanımaktadır. Burada önemli olan, 10 yıllık kira ilişkisinin değil, 10 yıllık uzama süresinin dolmasıdır.
Örneğin:
Bu örnekte, 1 Eylül 2026 tarihinde on yıllık uzama süresinin tamamlanması, kiracının aynı gün evden çıkarılabileceği anlamına gelmez. Kanunun öngördüğü sonraki uzama yılının sonu ve bildirim süresi dikkate alınmalıdır."
Ev sahibinin tahliye hakkını kullanabilmesi için dikkat etmesi gereken en önemli koşullardan biri de 3 aylık bildirim süresi. Av. Gizem Gonce, Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesi uyarınca, 10 yıllık uzama süresinin tamamlanmasının ardından gelen her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce kiracıya yazılı bildirim yapılması gerektiğini söyledi.
Av. Gonce, ihtarnamenin noter aracılığıyla gönderilmesinin bildirim içeriğinin ve tebliğ tarihinin ispatlanması açısından önem taşıdığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"En önemli koşullardan biri üç aylık bildirim süresidir. TBK m. 347 uyarınca kiraya veren, on yıllık uzama süresi sonunda, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce kiracıya bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim yazılı şekilde yapılmalıdır. Uygulamada noter aracılığıyla ihtarname gönderilmesi, bildirimin içeriğinin ve tebliğ tarihinin ispatı bakımından önemlidir.
Örneğin: kira döneminin bitiş tarihi 1 Eylül ise, bildirimin en geç 1 Haziran tarihinde kiracıya ulaşmış olması esas alınarak hareket edilmesi gerekir. Süre hesabında tereddüt yaşanmaması için bildirimin daha erken gönderilmesi uygun olacaktır. Üç aylık süreye uyulmadan yapılan bildirim, kiraya verenin o dönem bakımından fesih hakkını kullanmasını engelleyebilir."
10 yıllık uzama süresinin tamamlanmasının ardından ev sahibinin kiracıyı tahliye etmek için özel bir gerekçe sunmak zorunda olmadığını belirten Av. Gizem Gonce, bu hakkın sınırsız olmadığının altını çizdi:
"On yıllık uzama süresi tamamlandıktan sonra TBK m. 347 kapsamında sözleşmenin sona erdirilmesinde ev sahibinin;
gibi bir sebebi ispatlaması gerekmez.
Kanun, bu özel fesih hakkının kullanılabilmesi için haklı bir tahliye sebebi gösterilmesini aramamaktadır. Ancak bu durum, ev sahibinin istediği zaman kiracıyı evden çıkarabileceği anlamına gelmez. Kanuni süreler ve usul kuralları mutlaka yerine getirilmelidir."
Peki, ev sahibi gerekli bildirimi yaptığı halde kiracı evi boşaltmazsa ne olacak? Avukat Gizem Gonce, yalnızca ihtarname gönderilmesinin kiracının kendiliğinden tahliye edilmesi anlamına gelmediğini belirtti.
Kiracının usulüne uygun fesih bildirimine rağmen konutu boşaltmaması halinde ev sahibinin hukuki yollara başvurması gerekiyor.
Av. Gonce, izlenmesi gereken süreci şöyle sıraladı:
"Kiracı, usulüne uygun fesih bildirimine rağmen taşınmazı boşaltmazsa kiraya veren hukuki yollara başvurabilir.
Bu noktada izlenmesi gereken yol şöyledir:
1 Eylül 2023 tarihinden itibaren kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, dava açmadan önce arabuluculuk dava şartıdır. Dolayısıyla ev sahibi, yalnızca ihtarname göndererek ve kiracı çıkmadığı için doğrudan kendi imkânlarıyla tahliye gerçekleştiremez. Tahliye, hukuki süreç ve gerektiğinde icra yoluyla gerçekleştirilmelidir."