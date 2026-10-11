Ledger cüzdanlarında 86 milyon dolarlık vurgun iddiası! Şeytanın aklına gelmeyecek tuzak

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İstanbul
Kripto para yatırımcılarının varlıklarını korumak için tercih ettiği soğuk cüzdanlar, bu kez büyük bir güvenlik tartışmasının merkezinde. Dünyaca ünlü Ledger markasına ait bazı cüzdanların boşaltıldığı iddiası, özellikle hafta sonu kripto dünyasında endişe yarattı. İddialara göre dolandırıcılar, yatırımcıların kripto varlıklarına erişmesini sağlayan gizli kurtarma kelimelerini ele geçirerek cüzdanlardaki paraları başka adreslere aktardı. Üstelik olayın arkasında son derece sıra dışı bir yöntem olabileceği konuşuluyor.
Hafta sonu ortaya çıkan haberlerde, Ledger soğuk cüzdanlarından toplam 86 milyon dolarlık kripto varlığın çalındığı öne sürüldü. İlk bilgiler, saldırının bütün Ledger kullanıcılarını etkileyebileceği endişesine yol açtı. Ancak olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktıkça şüpheler belirli bir satış kanalına yöneldi.
Cüzdan boşaltma vakalarının ağırlıklı olarak Uzak Doğu'da yaşandığı ve CryptoBillis adlı yetkili satıcıdan alınan cihazlarla bağlantılı olduğu iddia edildi.
Gelişmelerin ardından Ledger'ın duruma müdahale ettiği ve CryptoBillis üzerinden yapılan satışların durdurulduğu bildirildi. Söz konusu satıcıdan Ledger cüzdan satın alan yatırımcılara ise kritik bir uyarı yapıldı. Cihazlarını henüz kurmayanların kesinlikle kurulum yapmamaları, kullanmaya başlayanların da kripto varlıklarını başka bir güvenli cüzdana aktarmaları istendi.
Yaşananlar, yatırımcıların yalnızca cüzdanın markasına değil, cihazı satın aldıkları kaynağa da dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.
Olayın en dikkat çekici ayrıntısı ise CryptoBillis'in sahiplik yapısıyla ilgili ortaya atılan iddialar oldu. İddiaya göre CryptoBillis kısa süre önce el değiştirdi. Şirketin eski sahibine ise yeni firmanın adını 19 Ekim tarihine kadar açıklamaması için bir gizlilik sözleşmesi imzalatıldı. Bu gelişmenin ardından cüzdanların nasıl ele geçirilmiş olabileceğine ilişkin oldukça çarpıcı bir senaryo konuşulmaya başlandı.
Ortaya atılan iddialara göre şirketin yeni sahibi, satılan Ledger cihazlarına takip çipleri yerleştirmiş olabilir. Bu çipler aracılığıyla kullanıcıların gizli kurtarma kelimelerinin adım adım takip edilerek ele geçirildiği öne sürülüyor. Ancak bu senaryonun doğruluğu henüz netlik kazanmış değil. Cüzdanların hangi yöntemle hedef alındığı ve gizli kelimelere nasıl ulaşıldığına ilişkin belirsizlik sürüyor. Özellikle CryptoBillis'in el değiştirmesi, 19 Ekim'e kadar geçerli olduğu belirtilen gizlilik anlaşması ve ardından gündeme gelen hırsızlık iddiaları, olayın üzerindeki soru işaretlerini artırıyor.