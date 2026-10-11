Ledger cüzdanlarında 86 milyon dolarlık vurgun iddiası! Şeytanın aklına gelmeyecek tuzak

LEDGER HAREKETE GEÇTİ: O CÜZDANLARI KULLANMAYIN UYARISI

Gelişmelerin ardından Ledger'ın duruma müdahale ettiği ve CryptoBillis üzerinden yapılan satışların durdurulduğu bildirildi. Söz konusu satıcıdan Ledger cüzdan satın alan yatırımcılara ise kritik bir uyarı yapıldı. Cihazlarını henüz kurmayanların kesinlikle kurulum yapmamaları, kullanmaya başlayanların da kripto varlıklarını başka bir güvenli cüzdana aktarmaları istendi.

Yaşananlar, yatırımcıların yalnızca cüzdanın markasına değil, cihazı satın aldıkları kaynağa da dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.