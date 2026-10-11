Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Ledger cüzdanlarında 86 milyon dolarlık vurgun iddiası! Şeytanın aklına gelmeyecek tuzak

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 12:43
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
1
Ledger cüzdanlarında 86 milyon dolarlık vurgun iddiası! Şeytanın aklına gelmeyecek tuzak

Kripto para yatırımcılarının varlıklarını korumak için tercih ettiği soğuk cüzdanlar, bu kez büyük bir güvenlik tartışmasının merkezinde. Dünyaca ünlü Ledger markasına ait bazı cüzdanların boşaltıldığı iddiası, özellikle hafta sonu kripto dünyasında endişe yarattı. İddialara göre dolandırıcılar, yatırımcıların kripto varlıklarına erişmesini sağlayan gizli kurtarma kelimelerini ele geçirerek cüzdanlardaki paraları başka adreslere aktardı. Üstelik olayın arkasında son derece sıra dışı bir yöntem olabileceği konuşuluyor.

2
Ledger cüzdanlarında 86 milyon dolarlık vurgun iddiası! Şeytanın aklına gelmeyecek tuzak

LEDGER CÜZDANLARINDAN 86 MİLYON DOLAR ÇALINDIĞI İDDİASI

Hafta sonu ortaya çıkan haberlerde, Ledger soğuk cüzdanlarından toplam 86 milyon dolarlık kripto varlığın çalındığı öne sürüldü. İlk bilgiler, saldırının bütün Ledger kullanıcılarını etkileyebileceği endişesine yol açtı. Ancak olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktıkça şüpheler belirli bir satış kanalına yöneldi.

Cüzdan boşaltma vakalarının ağırlıklı olarak Uzak Doğu'da yaşandığı ve CryptoBillis adlı yetkili satıcıdan alınan cihazlarla bağlantılı olduğu iddia edildi.

3
Ledger cüzdanlarında 86 milyon dolarlık vurgun iddiası! Şeytanın aklına gelmeyecek tuzak

LEDGER HAREKETE GEÇTİ: O CÜZDANLARI KULLANMAYIN UYARISI

Gelişmelerin ardından Ledger'ın duruma müdahale ettiği ve CryptoBillis üzerinden yapılan satışların durdurulduğu bildirildi. Söz konusu satıcıdan Ledger cüzdan satın alan yatırımcılara ise kritik bir uyarı yapıldı. Cihazlarını henüz kurmayanların kesinlikle kurulum yapmamaları, kullanmaya başlayanların da kripto varlıklarını başka bir güvenli cüzdana aktarmaları istendi.

Yaşananlar, yatırımcıların yalnızca cüzdanın markasına değil, cihazı satın aldıkları kaynağa da dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

4
Ledger cüzdanlarında 86 milyon dolarlık vurgun iddiası! Şeytanın aklına gelmeyecek tuzak

ŞİRKET EL DEĞİŞTİRDİ, GİZLİLİK ANLAŞMASI ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Olayın en dikkat çekici ayrıntısı ise CryptoBillis'in sahiplik yapısıyla ilgili ortaya atılan iddialar oldu. İddiaya göre CryptoBillis kısa süre önce el değiştirdi. Şirketin eski sahibine ise yeni firmanın adını 19 Ekim tarihine kadar açıklamaması için bir gizlilik sözleşmesi imzalatıldı. Bu gelişmenin ardından cüzdanların nasıl ele geçirilmiş olabileceğine ilişkin oldukça çarpıcı bir senaryo konuşulmaya başlandı.

5
Ledger cüzdanlarında 86 milyon dolarlık vurgun iddiası! Şeytanın aklına gelmeyecek tuzak

CÜZDANLARA TAKİP ÇİPİ Mİ YERLEŞTİRİLDİ?

Ortaya atılan iddialara göre şirketin yeni sahibi, satılan Ledger cihazlarına takip çipleri yerleştirmiş olabilir. Bu çipler aracılığıyla kullanıcıların gizli kurtarma kelimelerinin adım adım takip edilerek ele geçirildiği öne sürülüyor. Ancak bu senaryonun doğruluğu henüz netlik kazanmış değil. Cüzdanların hangi yöntemle hedef alındığı ve gizli kelimelere nasıl ulaşıldığına ilişkin belirsizlik sürüyor. Özellikle CryptoBillis'in el değiştirmesi, 19 Ekim'e kadar geçerli olduğu belirtilen gizlilik anlaşması ve ardından gündeme gelen hırsızlık iddiaları, olayın üzerindeki soru işaretlerini artırıyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.