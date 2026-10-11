Yıl sonundan önce yapan kazançlı çıkacak: Murat Bal canlı yayında açıkladı! Yüzde 30 zam gelebilir

Güncel tarifeye göre borçlanma maliyetleri:

720 Günlük Doğum Borçlanması: Yaklaşık 350 bin TL'nin üzerinde,

Yaklaşık üzerinde, 550 Günlük Askerlik Borçlanması: Yaklaşık 275 bin TL seviyesinde hesaplanıyor.

Başvuruyu 2027 yılına bırakanların bu rakamların en az yüzde 30 üzerinde bir faturayla karşılaşacağını belirten Bal, şu kritik detaya dikkat çekti:

"Siz başvurunuzu Aralık ayında yapabilirsiniz. SGK işlemleri 1 ay içinde bitiriyor ve size tebliğ ediyor. Tebliğ tarihinden itibaren ödeme için 1 ay süreniz var. Size tebligat Ocak veya Şubat ayında gelse bile, başvuru tarihiniz 2026 olduğu için ödemeyi 2026 yılının düşük tarifesi üzerinden yaparsınız."