Yıl sonundan önce yapan kazançlı çıkacak: Murat Bal canlı yayında açıkladı! Yüzde 30 zam gelebilir

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İstanbul
Emeklilik dilekçesinin verileceği yıl konusunda hesaplamaların kişiden kişiye değişeceğini vurgulayan Murat Bal, son 3 aylık enflasyon verisi netleşmediği için kesin bir oran vermenin henüz mümkün olmadığını söyledi. Ancak 2026 ve 2027 yılları arasında aylık bağlama oranlarında tahmini yüzde 2 ile 3 arasında ufak bir fark oluşabileceğini belirtti.
2026’da mı yoksa 2027’de mi emekli olmak daha mantıklı? Eksik günü olanlar başvuruyu ne zaman yapmalı? Milyonlarca çalışanın kafasını kurcalayan dev soru işaretine SGK Uzmanı Murat Bal yanıt verdi. Borçlanma yapacaklar için 'yüzde 30' uyarısında bulunan Bal, başvuru tarihi ile ödeme tarihi arasındaki bilinmeyen detayı açıkladı. İşte emeklilik dilekçesinde ince hesap...
BORÇLANMADA 2027 TEHLİKESİ: YÜZDE 30 ZAM YOLDA
Yıl sonu yaklaşırken emeklilikte eksik günü bulunan vatandaşlar için zaman daralıyor. Mevcut asgari ücret üzerinden günlük borçlanma tutarının 495 TL olduğunu belirten SGK Uzmanı Murat Bal, yeni yılda asgari ücret artışıyla birlikte borçlanma kalemlerinin ciddi oranda yükseleceğini ifade etti.
Güncel tarifeye göre borçlanma maliyetleri:
Başvuruyu 2027 yılına bırakanların bu rakamların en az yüzde 30 üzerinde bir faturayla karşılaşacağını belirten Bal, şu kritik detaya dikkat çekti:
"Siz başvurunuzu Aralık ayında yapabilirsiniz. SGK işlemleri 1 ay içinde bitiriyor ve size tebliğ ediyor. Tebliğ tarihinden itibaren ödeme için 1 ay süreniz var. Size tebligat Ocak veya Şubat ayında gelse bile, başvuru tarihiniz 2026 olduğu için ödemeyi 2026 yılının düşük tarifesi üzerinden yaparsınız."
2026 MI 2027 Mİ? EMEKLİLİK DİLEKÇESİNDE KIDEM TAZMİNATI DENGESİ
Emeklilik dilekçesinin verileceği yıl konusunda hesaplamaların kişiden kişiye değişeceğini vurgulayan Murat Bal, son 3 aylık enflasyon verisi netleşmediği için kesin bir oran vermenin henüz mümkün olmadığını söyledi. Ancak 2026 ve 2027 yılları arasında aylık bağlama oranlarında tahmini yüzde 2 ile 3 arasında ufak bir fark oluşabileceğini belirtti.
Dilekçe zamanlamasında en önemli unsurun kıdem tazminatı olduğunu aktaran Bal, süreci şöyle özetledi:
"2027'de emekli olanlar kıdem tazminatını 2027 yılının yükseltilmiş tazminat tavanı ve yeni maaş rakamları üzerinden alacağı için ciddi bir avantaj yakalayabilir. Son iş yerinde 5 yıldır çalışanla 30 yıldır çalışan kişinin hesabı aynı olmaz. Bu nedenle herkes kendi kıdem süresine göre bu kararı vermeli."
ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASINDA KRİTİK ŞARTLAR
Borçlanma hakkından yararlanmak isteyenler için mevzuattaki temel kuralları da hatırlatan Bal, askerlik ve doğum borçlanması arasındaki farkları açıkladı:
Askerlik Borçlanması: Er veya erbaş olarak yapılan askerlik süresinin istenilen kadarı borçlanılabilir. İlk sigorta girişinden önce askerlik yapılmışsa, borçlanılan gün kadar sigorta başlangıç tarihi geriye çekilir. Bu yöntemle sigorta başlangıcını geriye çekip EYT kapsamına giren çok sayıda vatandaş bulunmaktadır.
Doğum Borçlanması: Kadın sigortalıların doğum borçlanması yapabilmesi için doğumun mutlaka sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İşe girmeden önce yapılan doğumlar için mevcut mevzuata göre borçlanma hakkı tanınmamaktadır.