Arkadaşları yalvardı bana mısın demedi! Sokaktaki vatandaşları dövdü

Esenyurt'ta alkollü olduğu ileri sürülen şahıs sokak ortasında küfürler edip sokaktan geçen vatandaşlara saldırdı. Yere düşürdüğü bir kişiye tekme tokat saldıran şahıs çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün akşam Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşanan olayda bir şahıs çevreden geçen vatandaşlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de direnen şahsın o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde etrafa küfürler savuran şahsın saldırdığı vatandaşı yere düşürdüğü ve tekmelediği anlar yer aldı. Şahıs, ekipler tarafından güçlükle yatıştırılarak gözaltına alındı.