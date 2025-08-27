Boğaz'da can pazarı kamerada! Suda çırpınan adamı vapurdakiler fark etti

İstanbul'da Eminönü açıklarında denizde boğulmak üzere olan bir kişi vapurdaki vatandaşlar tarafından fark edildi. Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Eminönü-Beşiktaş arası sefer yapan vapurdaki vatandaşlar denizde çırpınan bir kişiyi fark etti. Vapurdaki yolcular tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.