Denizde can pazarı! Tekneden atlayarak kurtuldular: Korku dolu anlar kamerada

Görüntülerde, alevler içindeki tekneden denize atlayan yolcuların yaşadığı panik görüntülere yansıdı. İçerisinde 16 kişi bulunan lüks motoryat, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden alev aldı. Alevlerin teknenin tamamını hızla sarması üzerine yolcular can havliyle denize atladı. Görüntülerde bazı yolcuların can yeleği olmadan atladığı, son bir kişinin ise panikle düştüğü dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Denize atlayan 16 kişinin tamamı sağ olarak kurtarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.