Eşi benzerine az rastlanan olay! Aile yılanla burun buruna geldi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Talaytepe 397 adet TOKİ 4033 Sokak'ta, 4'üncü kattaki bir evin çocuk odasına yılan girdi. Hayvanı oğlunun pantolonunu aramak için bazanın altına eğilen Murat Bozkurt isimli vatandaş fark etti.

Yılanı yakalayıp bir kaba koyduktan sonra çocuklarıyla yılanı izleyen baba daha sonra hayvanı doğal ortamına geri bıraktı. Yetkililere seslenen Bozkurt ilaçlama yapılmasını ve daha önceden de yan apartmanda benzer yılan vakası ile karşılaştıklarını söyledi.

ÇOCUKLARI YILANLA OYNADI

Bozkurt "Dün evime geldiğimde oğlum pantolonunu bulamadı. 'Pantolonum yok' dedi. Yatağın altına eğilip baktığımda pantolonun orada olduğunu gördüm ama elime aldığımda altında bir yılan olduğunu fark ettim. Hemen pantolonu elime alıp yılanı yakaladık ve kaba koyduk. Çocuklar biraz oynadıktan sonra yılanı doğaya bıraktık" dedi.