Giresun'da hortum paniği

Giresun genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından Karadeniz’de hortum meydana geldi. Espiye ve Tirebolu açıklarında görülen hortum, kısa süreli paniğe yol açtı. Karaya yönelmeyen hortum, bir süre sonra deniz üzerinde etkisini yitirerek kayboldu. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Meteoroloji uzmanları, bölgede yağışların ve ani hava olaylarının bir süre daha devam edebileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.