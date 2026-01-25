Mobilya atölyesi cayır cayır yandı! İtfaiye acil müdahale etti

Hatay’da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın çevre esnafı endişelendirdi. İşyeri kullanılamaz hale gelirken itfaiyenin müdahalesi yangının diğer iş yerlerine sıçramasını engelledi.

Antakya ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir mobilya atölyesi cayır cayır yandı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye kısa sürede ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Merdiven yardımıyla havadan da yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.