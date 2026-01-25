Facianın eşiğinden dönüldü! Kırıkkale'de doğal gaz hattı bomba gibi patladı

Kırıkkale Atatürk Bulvarı üzerinde yürütülen alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesinin darbesiyle KIRGAZ’a ait ana doğal gaz boru hattı hasar görünce bölgede büyük panik yaşandı. Sızan gazın elektrik kablolarıyla temas etmesi sonucu hızla büyüyen yangına müdahale eden ekiplerden itfaiye personeli H.G. hafif şekilde yaralanırken, bir iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Güvenlik amacıyla elektrik ve gaz akışının kesildiği bölgeye gelen Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Kazayla birlikte yaşanan yangın sonrası hem çalışanlarımıza hem de hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Allah daha büyük kazalardan ve belalardan korusun. Elektrik ile doğal gaz arasındaki küçük bir aksaklıkla ortaya çıktığını değerlendiriyoruz. Asıl sonuçlar, hazırlanacak raporla birlikte netleşecek" ifadelerini kullanarak teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti.