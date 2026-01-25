Çökme anı kamerada! Ahırın çatısı karın ağırlığına dayanamadı

Sivas’ta etkili olan kar yağışı hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Altınyayla ilçesinde bir ahırın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Bazı hayvanların telef olduğu çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Son yılların en sert kışının yaşandığı Sivas’ta üretici İsmet Ünal’a ait ahırın çatısı, biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çökme sebebiyle ahırdaki hayvanlar enkaz altında kalırken bazıları telef oldu. Canlı hayvanlar ise komşuların yardımıyla enkazdan çıkarıldı. Çatının çökmesiyle birlikte ahırda bulunan hayvanlar enkaz altında kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, İsmet Ünal’a yardım etmek için seferber oldu. Ahırın çökme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.