İki gün uyumadı, kendi düğününde bayıldı! O anlar kamerada

Şırnak'ta kent merkezinde düzenlenen bir düğünde meydana gelen olayda, düğün hazırlıkları nedeniyle yaklaşık iki gündür uyumadığı belirtilen damat, gelinle birlikte pasta kesmek üzere sahneye çıktı. Bu sırada bir anda fenalaşan damat, bayılarak yere yığıldı. Salon görevlileri ve davetliler hemen damadın yardımına koşarken, salona çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi düğün salonunda yaptı. Damat, daha sonra kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen damadın, aşırı yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı olarak bayıldığı belirtildi. Olayın ardından düğün kaldığı yerden devam etti.