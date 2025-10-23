Kaya parçası yola yuvarlandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Tunceli’de dağlık alanda kepçenin çalışma yaptığı sırada, kopan büyük bir kaya parçası aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Kaya parçası dağ eteğindeki evi ve yol kenarında park halindeki 2 aracı teğet geçerek dereye yuvarlandı. O sırada bir şahıs koşarak kaçmaya çalışırken yere düştü. Büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.